На Гуляйпольском направлении враг пытался проникнуть в тыл украинских защитников, переодевшись в гражданское.

На Гуляйпольском направлении россияне пытались проникнуть в тыл ВСУ

Как сообщает Госпогранслужба Украины, вчера, 10 декабря, к позициям украинских пограничников приблизилась группа мужчин в гражданской одежде. Они некоторое время наблюдали за нашими силами и, воспользовавшись непогодой, попытались обойти позиции и зайти в тыл.

Однако маскировка не помогла: во время передвижения у них сработала радиостанция, идентифицировавшая лиц как военнослужащих оккупационных войск.

В результате диверсионная группа в составе двух мужчин была ликвидирована. Под гражданской одеждой у них была форма вооруженных сил РФ.

К слову, российские диверсионно-разведывательные группы постоянно пытаются проникнуть на позиции украинских военных. Так, например, в начале декабря вражеская диверсионно-разведывательная группа просочилась на окраины Доброполья на Запорожье, воспользовавшись погодными условиями.

Однако была уничтожена, населенный пункт находится под контролем Вооруженных сил Украины, отметили в Генштабе.

