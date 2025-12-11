США предлагают совместный формат для управления ЗАЭС — Зеленский
- Владимир Зеленский назвал статус оккупированной Запорожской АЭС второй ключевой несогласованной позицией в мирном плане.
- Украинская сторона поддерживает идею демилитаризации ЗАЭС с помощью США, которая предусматривает вывод войск РФ и дальнейшее создание совместного формата для управления станцией.
Запорожская АЭС оккупирована россиянами, которые хотят оставить станцию под своим контролем, однако понятно, что украинская сторона против этого.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 11 декабря.
Зеленский о предложениях по Запорожской АЭС
— И мы сказали, что если это так, то станция не будет работать. То есть у нас есть две ключевые несогласованные позиции – это территории Донецкой области и все, что с этим связано, а также Запорожская АЭС. Вот две темы, которые мы продолжаем обсуждать, — сказал он.
По словам Зеленского, американцы хотят совместный формат для управления Запорожской АЭС, поэтому здесь позиция Украины очень проста.
Если американцы могут забрать ЗАЭС и демилитаризировать эту зону, то есть российские войска должны выйти из станции на какое-то расстояние, тогда будет возможность, чтобы был доступ к станции у Украины, объяснил президент.
А потом уже нужно будет искать возможность, как всем этим управлять, предположил глава государства.
— На данный момент пока сложно сказать, что это за консорциум может быть в отношении станции, как это все реализовать, как дальше запустить работу, как управлять. Все это в обсуждениях, — подчеркнул он.
Зеленский о российских активах
Третий сложный вопрос в переговорах сейчас касается денег и российских активов, обратил внимание президент.
— И здесь почему европейцев не было, и почему они сейчас есть? Мы европейцев привлекли в эту конструкцию широких переговоров. И правильно сделали, потому что эти деньги, замороженные российские активы, находятся фактически все в Европе, — сказал он.
Кроме этого, есть вопрос о будущем членстве Украины в Евросоюзе — это зависит от европейцев в большей степени и американцев.
— Если мы одобрим соглашение, в котором указано, когда Украина становится членом Евросоюза, то американцы будут как сторона этого соглашения делать все, чтобы и наша европейскость не была заблокирована другими в Европе, на кого они имеют влияние. Поэтому европейцы в разговорах действительно нужны. И хорошо, что они участвуют, — убежден Зеленский.