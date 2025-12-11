Запорожская АЭС оккупирована россиянами, которые хотят оставить станцию под своим контролем, однако понятно, что украинская сторона против этого.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 11 декабря.

Зеленский о предложениях по Запорожской АЭС

— И мы сказали, что если это так, то станция не будет работать. То есть у нас есть две ключевые несогласованные позиции – это территории Донецкой области и все, что с этим связано, а также Запорожская АЭС. Вот две темы, которые мы продолжаем обсуждать, — сказал он.

Сейчас смотрят

По словам Зеленского, американцы хотят совместный формат для управления Запорожской АЭС, поэтому здесь позиция Украины очень проста.

Если американцы могут забрать ЗАЭС и демилитаризировать эту зону, то есть российские войска должны выйти из станции на какое-то расстояние, тогда будет возможность, чтобы был доступ к станции у Украины, объяснил президент.

А потом уже нужно будет искать возможность, как всем этим управлять, предположил глава государства.

— На данный момент пока сложно сказать, что это за консорциум может быть в отношении станции, как это все реализовать, как дальше запустить работу, как управлять. Все это в обсуждениях, — подчеркнул он.

Зеленский о российских активах

Третий сложный вопрос в переговорах сейчас касается денег и российских активов, обратил внимание президент.

— И здесь почему европейцев не было, и почему они сейчас есть? Мы европейцев привлекли в эту конструкцию широких переговоров. И правильно сделали, потому что эти деньги, замороженные российские активы, находятся фактически все в Европе, — сказал он.

Кроме этого, есть вопрос о будущем членстве Украины в Евросоюзе — это зависит от европейцев в большей степени и американцев.

— Если мы одобрим соглашение, в котором указано, когда Украина становится членом Евросоюза, то американцы будут как сторона этого соглашения делать все, чтобы и наша европейскость не была заблокирована другими в Европе, на кого они имеют влияние. Поэтому европейцы в разговорах действительно нужны. И хорошо, что они участвуют, — убежден Зеленский.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.