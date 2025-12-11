Украина уже использует оперативно-тактический ракетный комплекс Сапсан с баллистическими ракетами. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил 9 декабря во время беседы с журналистами.

Глава государства отметил, что украинские силы применяют ракеты Долгий Нептун, Паляница, Фламинго, а также начали использование комплекса Сапсан. В то же время он воздержался от конкретики, подчеркнув, что не желает раскрывать детали, которые могут помочь противнику.

Зеленский добавил, что Нептуны эффективно себя показывают, а враг часто приписывает их применение даже там, где это не подтверждено, и пусть это так и остается.

Ракета Сапсан: что известно о технических характеристиках

Украинская баллистическая ракета Сапсан может нести 480 кг взрывчатки — это более чем в два раза больше полезной нагрузки, чем у известных американских ракет ATACMS.

Кроме мощного боевого заряда, ракета Сапсан имеет сверхзвуковую скорость — она может лететь более чем в пять раз быстрее звука.

Хотя Украина уже имеет дроны, способные долетать даже до Кремля, их легче перехватить. Зато новая ракета Сапсан значительно сложнее для уничтожения в полете.

Официальная информация о дальности ракеты Сапсан отсутствует. Однако есть предположение, что это оружие может лететь примерно на 500 км.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что есть положительные результаты испытания украинской баллистической ракеты Сапсан. 13 июня он сообщил о работе над запуском серийного производства оружия.

