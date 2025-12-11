Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Потери РФ на 11 декабря: минус 1460 оккупантов и полторы сотни единиц автотехники
Потери РФ на 11 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 460 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 387-е сутки полномасштабной войны превысили 1,185 млн.
Потери РФ на 11 декабря 2025 года
- личного состава / personnel – около 1 185 080 (+1 460) человек / persons
- танков / tanks – 11 404 (+0) ед.
- боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs – 23 699 (+7) ед.
- артиллерийских систем / artillery systems – 34 992 (+23) ед.
- РСЗО / MLRS – 1 564 (+1) ед.
- средства ПВО / anti-aircraft systems – 1 253 (+0) ед.
- самолетов / aircraft – 431 (+0) ед.
- вертолетов / helicopters – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 89 148 (+82) ед.
- крылатые ракеты / cruise missiles – 4 058 (+0) ед.
- корабли / катера / warships / boats – 28 (+0) ед.
- подводные лодки / submarines – 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks – 69 507 (+157) ед.
- специальная техника / special equipment – 4 022 (+3) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 387-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
