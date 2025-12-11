Президент Владимир Зеленский заявил, что американцы после нескольких раундов переговоров с россиянами считают, что полное прекращение огня между Украиной и Россией возможно только после подписания рамочного мирного соглашения.

Об этом Зеленский сообщил во время общения с журналистами в Киеве 11 декабря.

Зеленский о прекращении огня

— США после неоднократных переговоров с российской стороной считают, что полное ceasefire (прекращение огня. — Ред.) может наступить только при подписании рамочного соглашения. На мой взгляд, не является секретом, что россияне не пойдут на ceasefire, если нет никакого соглашения. Наша позиция не изменилась – мы считаем, что ceasefire нужен. Но мы получаем именно такую информацию: единственный вариант ceasefire – это подписание рамочного соглашения, — сказал глава государства.

Зеленский добавил, что США стремятся как можно быстрее завершить войну в Украине, хотя конкретных сроков не озвучивали. Вероятно, Дональд Трамп хотел бы получить «полное понимание» относительно финального соглашения до Рождества.

При этом президент подчеркнул, что для Украины первоочередным является результат, а не скорость процесса.

— Каких-то конкретных ультимативных рамок, дат не было. То, что все хотят закончить как можно быстрее — это факт. США хотят поскорее закончить — мы это слышим от них. Я думаю, что они действительно хотели, а может хотят к Рождеству иметь полное понимание, где мы с этим соглашением. Для нас важен результат. Безусловно, хочется раньше, но для нас важен результат, — отметил Зеленский.

