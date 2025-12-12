На сегодняшний день фотографии в приложении Резерв+ подтянулись не у всех пользователей.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил руководитель Директората цифровой трансформации Минобороны Украины Артем Романюков.

Фото в Резерв+

По словам Артема Романюкова, на сегодняшний день в Резерв+ около 6 миллионов пользователей. Фотографии будут подтягиваться постепенно, чтобы не нагружать систему.

Сейчас смотрят

Тем, у кого еще нет фотографии в Резерв+, Артем Романюков рекомендует сделать следующие действия:

обновить приложение до последней версии;

непосредственно в Резерв+ обновить свой военно-учетный документ.

– Скорее всего, у большинства пользователей фотографии уже подтянутся, – отметил Артем Романюков.

У кого фото не подтянется вообще

По словам руководителя Директората цифровой трансформации Минобороны, у некоторых украинцев фото в Резерв+ может не появиться вовсе.

– Здесь нюанс в том, что фотографии в электронном виде есть только у тех, кто имеет биометрический загранпаспорт. Именно эти фотографии подтягиваются в приложение Резерв+, – подчеркнул Артем Романюков.

Если нет биометрического паспорта

По словам специалиста, если у человека нет биометрического паспорта и, соответственно, фотография не подтягивается, то это не является проблемой, ведь военно-учетный документ остается действительным даже без фотографии.

– Единственное, что для дополнительной идентификации во время проверки вас могут попросить еще документы, удостоверяющие личность, с фотографией, – подытожил Артем Романюков.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.