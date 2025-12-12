В пятницу, 13 декабря, во всех регионах Украины будут введены меры по ограничению потребления электроэнергии.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключений света в Украине на 13 декабря

Отмечается, что в субботу во всех регионах Украины будут введены графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В Укрэнерго не конкретизируют, какими будут сроки и масштабы ограничений.

– Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, – отмечается в сообщении.

Напомним, по словам главы правительства Юлии Свириденко, в субботу и воскресенье ожидается сокращение продолжительности отключений света в Украине.

– Наша цель – у людей должно быть свет. Ожидаем сокращения продолжительности отключений уже в эти выходные, – подчеркнула она.

