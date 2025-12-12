Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 12 декабря 2025 года – ситуация на фронте
Всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 165 боевых столкновений.
Об этом по состоянию на 22:00 11 декабря сообщили в Генштабе ВСУ.
Российские оккупанты нанесли один ракетный и 27 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 58 управляемых авиабомб, осуществили 2778 ударов дронами-камикадзе и 3510 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 12 декабря 2025
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 388-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
