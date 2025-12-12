Удар россиян по детской спортивной школе Барса в Шостке является сознательным террористическим ударом по объекту, где находились дети.

Это произошло на фоне того, что «отдельные международные спортивные организации допускают российских юниоров к соревнованиям».

Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный, назвав атаку российских оккупантов по спортивному залу комплексной детско-юношеской школы.

Атака на спортивную школу в Шостке – сознательный террористический удар

По словам министра, сегодня россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в городе Шостка.

Под ударом оказался спортивный зал детской спортивной школы Барса, в котором в тот момент проходила тренировка детей по прыжкам на акробатической дорожке.

— Это был сознательный террористический удар по объекту, где находились дети. К счастью, детей и тренеров оперативно эвакуировали, — сообщил Бедный в пятницу, 12 декабря.

Министр уточнил, что по предварительной информации раненых нет.

Бедный подчеркнул, что эта атака произошла в то время, когда “отдельные международные спортивные организации допускают российских юниоров к соревнованиям”.

— Уверен, что прикрывать российские убийства вымышленной нейтральностью — это потакать российским преступлениям, — отметил он.

По информации министра, с начала полномасштабного вторжения россияне повредили или уничтожили более 800 объектов спортивной инфраструктуры.

Под вражеские удары попали более 20 баз олимпийской подготовки, паралимпийской и дефлимпийской подготовки.

Удар по спортивной школе в Шостке

Сегодня оккупанты нанесли удар по спортивной школе Барса в Шостке с помощью ударных беспилотников, в то время как там проходила детская тренировка.

По словам главы Сумской ОВА Олега Григорова, россияне нанесли прицельный удар по месту, где в тот момент находились дети.

Детей и тренеров эвакуировали в безопасное место. Никто не пострадал.

Григоров уточнил, что враг использовал для удара два беспилотника.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям на юношеском уровне.

