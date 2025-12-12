Следующее заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн состоится во вторник, 16 декабря.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Министерство обороны Германии.

Дата заседания в формате Рамштайн

По данным Минобороны Германии, заседание контактной группы по вопросам обороны Украины под председательством Германии и Великобритании будет проходить виртуально.

Отмечается, что журналисты смогут посмотреть вступительные заявления министров обороны Германии, Великобритании и Украины.

Напомним, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль говорил, что очередная встреча в формате Рамштайн запланирована на 3 декабря.

Предыдущее 31-е заседание контактной группы состоялось 15 октября. В начале сентября в Лондоне прошел 30-й Рамштайн.

16 октября стала известна сумма взносов, которые сделали или задекларировали партнеры Украины во время 31-го заседания в формате Рамштайн. Так, в рамках инициативы PURL Украина получит не менее $422 млн от более половины стран-членов НАТО.

На закупку оружия из украинской промышленности союзники выделили $715 млн.

