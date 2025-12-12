Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Потери РФ на 12 декабря: уничтожено 1 400 оккупантов, самолет и сотня единиц автотехники
Потери РФ на 12 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 400 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 388-е сутки полномасштабной войны превысили 1,186 млн.
Потери РФ на 12 декабря 2025 года
- личного состава – около 1 186 480 (+1 400);
- танков – 11 406 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 705 (+6);
- артиллерийских систем – 35 008 (+16);
- реактивных систем залпового огня – 1 566 (+2);
- средств противовоздушной обороны – 1 256 (+3);
- самолетов – 432 (+1);
- вертолетов – 347;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 89 401 (+253);
- крылатых ракет – 4 060 (+2);
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 69 614 (+107);
- специальной техники – 4 024 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 388-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
