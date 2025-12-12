Потери РФ на 12 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 400 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 388-е сутки полномасштабной войны превысили 1,186 млн.

Потери РФ на 12 декабря 2025 года

личного состава – около 1 186 480 (+1 400);

танков – 11 406 (+2);

боевых бронированных машин – 23 705 (+6);

артиллерийских систем – 35 008 (+16);

реактивных систем залпового огня – 1 566 (+2);

средств противовоздушной обороны – 1 256 (+3);

самолетов – 432 (+1);

вертолетов – 347;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 89 401 (+253);

крылатых ракет – 4 060 (+2);

кораблей (катеров) – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 69 614 (+107);

специальной техники – 4 024 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 388-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

