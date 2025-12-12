Потери РФ на 12 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 400 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 388-е сутки полномасштабной войны превысили 1,186 млн.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 12 декабря 2025 года

  • личного состава – около 1 186 480 (+1 400);
  • танков – 11 406 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 705 (+6);
  • артиллерийских систем – 35 008 (+16);
  • реактивных систем залпового огня – 1 566 (+2);
  • средств противовоздушной обороны – 1 256 (+3);
  • самолетов – 432 (+1);
  • вертолетов – 347;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 89 401 (+253);
  • крылатых ракет – 4 060 (+2);
  • кораблей (катеров) – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 69 614 (+107);
  • специальной техники – 4 024 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 388-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Атака на Одессу: пострадала инфраструктура, часть города без света и воды
Атака на Одессу 12 декабря 2025: последствия

Источник: Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб УкраиныВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.