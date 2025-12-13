Британская разведка: РФ не контролирует Северск, бои продолжаются
- Российские войска пытаются продвинуться в Северске, используя туман, но украинские силы держат оборону.
- Несмотря на попытки РФ, украинские войска удерживают западные районы Северска и локально влияют на противника.
- Интенсивные бои в Донецкой области продолжаются, российские потери значительны, но оборонные позиции украинцев остаются стабильными.
Российские войска продолжают попытки продвижения в районе Севера Донецкой области, используя неблагоприятные погодные условия, однако заявления РФ о полном контроле над городом не соответствуют действительности.
Разведка Великобритании о боях под Донецком
По данным британской разведки, опубликованным 13 декабря, российские сухопутные войска пытаются проникнуть в Северск, используя туман, и, вероятно, смогли занять отдельные позиции в центральной части города.
В то же время украинские Силы обороны удерживают западные районы, что свидетельствует о продолжающихся боях.
– Северск давно является целью для российских сил, которые несколько раз безуспешно пытались штурмовать город. Он защищал более крупные города Донецкой области, остающиеся под контролем Украины, Славянск и Краматорск, – отметили в британской разведке.
Кроме того, украинские военные сохраняют ограниченную способность проводить локальные рейдовые действия в северной части Покровска.
Британские аналитики также отмечают, что российские войска продолжают нести значительные потери по всей линии фронта. По оценкам Лондона, в 2025 году потери РФ убитыми и ранеными могут достигать около 395 тысяч человек.
Бои в Покровске
8 декабря 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил о запланированном отходе украинских подразделений в районах Лесовки и Сухого Яра к югу от Мирнограда для перехода на более выгодные оборонительные позиции и сохранения жизни личного состава.
Главнокомандующий Александр Сырский пояснил, что украинские силы отошли с позиций в 5–7 км от Покровска из-за отсутствия возможности ротации и постоянных попыток противника обойти укрепление. Дальнейшее содержание этих рубежей утратило военный смысл.
Несмотря на временные отходы и усиление давления русских войск, Силы обороны продолжают удерживать оборону Покровско-Мирноградской агломерации.