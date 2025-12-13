Российские войска продолжают попытки продвижения в районе Севера Донецкой области, используя неблагоприятные погодные условия, однако заявления РФ о полном контроле над городом не соответствуют действительности.

Разведка Великобритании о боях под Донецком

По данным британской разведки, опубликованным 13 декабря, российские сухопутные войска пытаются проникнуть в Северск, используя туман, и, вероятно, смогли занять отдельные позиции в центральной части города.

В то же время украинские Силы обороны удерживают западные районы, что свидетельствует о продолжающихся боях.

– Северск давно является целью для российских сил, которые несколько раз безуспешно пытались штурмовать город. Он защищал более крупные города Донецкой области, остающиеся под контролем Украины, Славянск и Краматорск, – отметили в британской разведке.

Кроме того, украинские военные сохраняют ограниченную способность проводить локальные рейдовые действия в северной части Покровска.

Британские аналитики также отмечают, что российские войска продолжают нести значительные потери по всей линии фронта. По оценкам Лондона, в 2025 году потери РФ убитыми и ранеными могут достигать около 395 тысяч человек.

Бои в Покровске

8 декабря 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил о запланированном отходе украинских подразделений в районах Лесовки и Сухого Яра к югу от Мирнограда для перехода на более выгодные оборонительные позиции и сохранения жизни личного состава.

Главнокомандующий Александр Сырский пояснил, что украинские силы отошли с позиций в 5–7 км от Покровска из-за отсутствия возможности ротации и постоянных попыток противника обойти укрепление. Дальнейшее содержание этих рубежей утратило военный смысл.

Несмотря на временные отходы и усиление давления русских войск, Силы обороны продолжают удерживать оборону Покровско-Мирноградской агломерации.

