В воскресенье, 14 декабря, меры по ограничению потребления электроэнергии будут применены в большинстве регионов Украины.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключений света в Украине на 14 декабря

– Завтра, 14 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, – говорится в сообщении.

В Укрэнерго не сообщают, какими будут сроки и объемы отключений.

Введение графиков отключения электроэнергии применено из-за значительных разрушений критической инфраструктуры, что является следствием российских ракетно-дроновых атак.

– Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, – отмечается в сообщении.

Напомним, этой ночью энергетические объекты Украины подверглись массированным ракетно-дроновым ударам.

Как сообщает Министерство энергетики, в результате атак пострадали генерационные, распределительные и трансмиссионные мощности в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях.

Утром в субботу, 13 декабря, отключение света было зафиксировано в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

