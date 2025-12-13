Графики отключения света на 14 декабря: электрики не будет в большинстве регионов
В воскресенье, 14 декабря, меры по ограничению потребления электроэнергии будут применены в большинстве регионов Украины.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключений света в Украине на 14 декабря
– Завтра, 14 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, – говорится в сообщении.
В Укрэнерго не сообщают, какими будут сроки и объемы отключений.
Введение графиков отключения электроэнергии применено из-за значительных разрушений критической инфраструктуры, что является следствием российских ракетно-дроновых атак.
– Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, – отмечается в сообщении.
Напомним, этой ночью энергетические объекты Украины подверглись массированным ракетно-дроновым ударам.
Как сообщает Министерство энергетики, в результате атак пострадали генерационные, распределительные и трансмиссионные мощности в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях.
Утром в субботу, 13 декабря, отключение света было зафиксировано в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.