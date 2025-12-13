Европейские чиновники обеспокоены тем, что РФ может использовать так называемое мирное соглашение, заключенное при посредничестве США, в качестве “троянского коня” — для повторного вторжения на территорию Донбасса.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

“Троянский конь” в мирном плане Трампа

Источники Bloomberg, знакомые с вопросом, отмечают, что Россия может использовать демилитаризованную зону как прикрытие для развертывания скрытых сил и применения гибридных методов.

В частности, проводить операции под чужим флагом, подрывая гарантии безопасности и создавая предпосылки для нового вторжения.

Эта угроза возникает на фоне почти четырехлетнего конфликта, продолжающегося после полномасштабного вторжения России.

Как отмечают в агентстве, контроль над Донбассом остается ключевым вопросом в трехсторонних консультациях.

Москва требует вывода украинских войск из восточных районов Донецкой и Луганской областей, даже с тех территорий, которые она фактически не контролирует.

В то же время Киев категорически отказывается уступать землю и стремится к надежным гарантиям безопасности, подобным статье 5 НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США обсуждали возможность превращения Донбасса в “свободную экономическую зону” под специальной администрацией, тогда как Россия предлагает демилитаризованную зону.

Зеленский также предложил провести референдум по потенциальным территориальным решениям.

Именно эти разные видения и порождают опасения, что любой вывод украинских войск может стать инструментом Кремля для скрытого размещения сил и влияния на дальнейшие политические процессы.

Европейские чиновники подчеркивают: основная задача – не допустить “российского троянского коня” в мирные договоренности.

Они опасаются, что Москва, воспользовавшись демилитаризованной зоной, может не только проводить скрытые операции, но и вмешиваться в референдумы или выборы после урегулирования.

Питер Рикеттс, бывший советник Великобритании по национальной безопасности, подчеркнул, что опасения Европы оправданы.

Он отметил, что любое ослабление контроля над территорией может позволить Кремлю создавать инциденты под предлогом защиты русскоязычного населения, что оставляет Украину и остальную Европу уязвимой для нового наступления.

Такие риски делают даже технические вопросы демилитаризации стратегическими для безопасности Украины и Европы.

Помощник Кремля Юрий Ушаков поддержал идею демилитаризованной зоны, предлагая вместо войск разместить там национальную гвардию или полицию.

В ответ Украина настаивает на отказе от территориальных уступок и надежных гарантиях безопасности, и Зеленский подчеркнул: Если Россия снова начнет войну, что будут делать наши партнеры?

Напомним, что в понедельник президент Украины Владимир Зеленский отправляется в Берлин на встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и другими европейскими лидерами, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, чтобы обсудить пути продолжения переговоров.

Перед встречей ожидаются консультации советников по национальной безопасности Украины, Европы и США, которые должны согласовать детали планов по Донбассу.

