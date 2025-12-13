РФ атаковала турецкое судно в Черном море, которое шло по зерновому коридору – ВМС
- Россия атаковала дроном турецкое гражданское судно VIVA, которое по зерновому коридору направлялось в Египет с подсолнечным маслом; на борту находились 11 граждан Турции.
- Экипаж не пострадал, судно продолжает движение к порту назначения; удар произошел в исключительной морской экономической зоне Украины и является грубым нарушением международного морского права.
Российские войска снова атаковали гражданское судно в Черном море. На этот раз удару беспилотником подверглось турецкое торговое судно VIVA.
Об этом сообщили в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины.
Атака на турецкое судно в Черном море: что известно
По данным ВМС, инцидент произошел 13 декабря 2025 года в открытом море, в пределах исключительной морской экономической зоны Украины.
Судно направлялось в Египет, перевозя подсолнечное масло, и осуществляло проход по определенному зерновому коридору.
Как отмечали в ведомстве, российский дрон нанес целенаправленный удар по гражданскому кораблю вне зоны действия украинской противовоздушной обороны.
На борту находились 11 граждан Турецкой Республики.
Известно, что в результате атаки на турецкое судно в Черном море экипаж не пострадал.
В настоящее время VIVA продолжает движение к порту назначения в Египте.
В ВМС отмечают: атака является грубым нарушением международного морского права, принципов свободы судоходства и положений Руководства Сан-Ремо.
Также в ведомстве отметили, что Россия своими действиями сознательно бросает вызов международному праву и безопасности гражданского судоходства.
— Российская агрессия направлена против мирного моря и гражданских лиц. В то же время Украина продолжит отстаивать свободу навигации и право на безопасность в Черном море, — подчеркнули в ВМС.
Ранее, 12 декабря, на юге Одесской области россияне нанесли удар по припортовой и морской инфраструктуре.
По данным военных, в сторону Черноморска двигалась скоростная цель, а впоследствии в районе Одессы и Черноморска также зафиксировали вражеские беспилотники.
Местные СМИ сообщали о взрыве в Черноморске и появлении столба дыма.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время той атаки российские войска нанесли удар по гражданскому судну.