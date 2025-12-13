Российские войска снова атаковали гражданское судно в Черном море. На этот раз удару беспилотником подверглось турецкое торговое судно VIVA.

Об этом сообщили в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины.

Атака на турецкое судно в Черном море: что известно

По данным ВМС, инцидент произошел 13 декабря 2025 года в открытом море, в пределах исключительной морской экономической зоны Украины.

Судно направлялось в Египет, перевозя подсолнечное масло, и осуществляло проход по определенному зерновому коридору.

Как отмечали в ведомстве, российский дрон нанес целенаправленный удар по гражданскому кораблю вне зоны действия украинской противовоздушной обороны.

На борту находились 11 граждан Турецкой Республики.

Известно, что в результате атаки на турецкое судно в Черном море экипаж не пострадал.

В настоящее время VIVA продолжает движение к порту назначения в Египте.

В ВМС отмечают: атака является грубым нарушением международного морского права, принципов свободы судоходства и положений Руководства Сан-Ремо.

Также в ведомстве отметили, что Россия своими действиями сознательно бросает вызов международному праву и безопасности гражданского судоходства.

— Российская агрессия направлена против мирного моря и гражданских лиц. В то же время Украина продолжит отстаивать свободу навигации и право на безопасность в Черном море, — подчеркнули в ВМС.

Ранее, 12 декабря, на юге Одесской области россияне нанесли удар по припортовой и морской инфраструктуре.

По данным военных, в сторону Черноморска двигалась скоростная цель, а впоследствии в районе Одессы и Черноморска также зафиксировали вражеские беспилотники.

Местные СМИ сообщали о взрыве в Черноморске и появлении столба дыма.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время той атаки российские войска нанесли удар по гражданскому судну.

