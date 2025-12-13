Россия намерена нарастить серийное производство баллистической ракеты средней дальности Орешник и параллельно работает над ее модернизацией с целью усиления поражающей способности, в частности в ядерном оснащении.

Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины (СВРУ) Олег Иващенко в комментарии Укринформу.

РФ модернизирует Орешник и наращивает серийное производство

По его словам, проект Орешник находится в фокусе повышенного внимания российского руководства и финансируется за счет приоритетных средств Фонда национального благосостояния РФ.

К серийному производству ракеты привлечено более 50 предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Среди ключевых исполнителей — научно-исследовательские институты и заводы, специализирующиеся на приборостроении, электромеханике и ракетных системах, в частности НИИ командных приборов, Калугаприлад, Прибой, НИИ Солитон и ряд других предприятий.

Иващенко отметил, что Орешник является модифицированной версией ракеты РС-24 Ярс, разработка которой стартовала еще в начале 2000-х годов.

Главное отличие — двухступенчатая конструкция вместо трехступенчатой, что позволяет адаптировать ракету к новым задачам.

Россия готовит развертывание Орешника в Беларуси с прицелом на Европу

Отдельно глава СВР сообщил о подготовительных мероприятиях по возможному размещению Орешника на территории Беларуси.

По данным разведки, Россия вместе с белорусской стороной развивает военную инфраструктуру — позиции для пусковых установок, а также системы связи и наблюдения, необходимые для функционирования этого ракетного комплекса.

Впрочем, пока эти работы не завершены.

Без полноценной инфраструктуры пусковая установка, даже в случае ее физического размещения, будет иметь лишь демонстративный характер.

При этом, подчеркнул Иващенко, никакого контроля над применением ракеты Беларусь не получит.

Орешник будет оставаться в единой системе управления Ракетных войск стратегического назначения РФ.

По оценке СВР, развертывание этой ракеты в Беларуси направлено не против Украины, а прежде всего на усиление давления на страны Европейского Союза и НАТО.

— Это элемент стратегического шантажа Европы и попытка расширить возможности для внезапного удара, — подытожил глава Службы внешней разведки Украины.

