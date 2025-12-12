Силы обороны освободили Кондрашевку, Радьковку, их окрестности и несколько кварталов на севере Купянска.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины (НГУ).

ВСУ освободили два села на севере Купянска

— Командование корпуса НГУ Хартия сообщает об успешном проведении операции по стабилизации обстановки на Купянском направлении. Освобождены Кондрашевка, Радьковка и их окрестности, а также ряд кварталов на севере Купянска. Всего с 22 сентября по 12 декабря уничтожено 1027 россиян, 291 – ранено, 13 в плену. В окружении более 200 оккупантов, – говорится в сообщении.

Сейчас смотрят

Отмечается, что после активности противника и обострения ситуации в городе в сентябре этого года главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский создал поисково-ударную группировку (ПУГ) Хартия, которая начала операцию по ликвидации прорыва российских сил.

Планирование и руководство операцией осуществлял 2 Корпус НГУ Хартия в тесном взаимодействии с тактической группой Купянск и под непосредственным контролем Сырского и командующего НГУ Александра Пивненко.

— В операции участвуют бригада Хартия, 475 штурмовой полк Код 9.2 92-й штурмовой бригады, подразделения Иностранного легиона ГУР МО и 144-й механизированной бригады. Группировка осуществила прорыв к реке Оскол, перекрыв снабжение врага, — говорится в сообщении.

Ранее OSINT-проект DeepState сообщил о блокировании и изоляции гарнизона противника в Купянске от основных сил.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.