Запорожская АЭС во время атаки РФ более часа была отсоединена от энергосистемы
- Ночная атака вызвала отключение одного из ключевых объектов энергетики.
- Из-за повреждений инфраструктуры были задействованы резервные системы питания.
- Инцидент снова обострил вопросы безопасности на стратегическом объекте.
Во время массированной российской атаки в ночь на 13 декабря Запорожская атомная электростанция более часа осталась без питания из украинской энергосистемы из-за повреждений линий электропередач.
ЗАЭС была обесточена в результате атаки РФ
Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини сообщил глава правления НЭК Укрэнерго Виталий Зайченко.
– Сегодня во время ночной атаки Запорожская АЭС больше часа работала на дизельных генераторах. Только после окончания тревоги у нас была возможность заживить атомную электростанцию от энергосистемы Украины, – отметил он.
По словам Зайченко, во время очередного обстрела снова были повреждены линии электропередач, обеспечивающие электропитание станции. Он подчеркнул, что подобные ситуации представляют серьезную угрозу не только Украине, но и всей Европе.
Глава Укрэнерго напомнил, что Запорожская АЭС даже в случае остановки производства электроэнергии нуждается в стабильном питании для обеспечения собственных потребностей, в том числе систем охлаждения ядерного топлива.
– Топливо, даже если оно не используется для производства электроэнергии, должно охлаждаться. Потому, что может пойти неконтролируемая ядерная реакция, которая приведет к выбросу радиации, – объяснил Зайченко.
Ситуация вокруг ЗАЭС
Запорожская атомная электростанция находится под российской оккупацией с марта 2022 года.
Войска РФ размещают на ее территории военную технику и личный состав, производят обстрелы, приводящие к повреждению энергетической инфраструктуры, и нарушают нормы ядерной безопасности.
Кроме того, оккупанты пытаются интегрировать станцию в энергосистему России, заставляют персонал работать по навязанным контрактам и инсценируют обстрелы.
Из-за постоянной угрозы аварий Энергоатом неоднократно обращался к международному сообществу с требованием усилить давление на РФ для недопущения ядерной катастрофы.
Напомним, 19 ноября украинским энергетикам удалось восстановить электропитание временно оккупированной Запорожской АЭС после длительного обесточивания, вызванного обстрелами и повреждением высоковольтной линии.