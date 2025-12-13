Во время массированной российской атаки в ночь на 13 декабря Запорожская атомная электростанция более часа осталась без питания из украинской энергосистемы из-за повреждений линий электропередач.

ЗАЭС была обесточена в результате атаки РФ

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини сообщил глава правления НЭК Укрэнерго Виталий Зайченко.

– Сегодня во время ночной атаки Запорожская АЭС больше часа работала на дизельных генераторах. Только после окончания тревоги у нас была возможность заживить атомную электростанцию ​​от энергосистемы Украины, – отметил он.

По словам Зайченко, во время очередного обстрела снова были повреждены линии электропередач, обеспечивающие электропитание станции. Он подчеркнул, что подобные ситуации представляют серьезную угрозу не только Украине, но и всей Европе.

Сейчас смотрят

Глава Укрэнерго напомнил, что Запорожская АЭС даже в случае остановки производства электроэнергии нуждается в стабильном питании для обеспечения собственных потребностей, в том числе систем охлаждения ядерного топлива.

– Топливо, даже если оно не используется для производства электроэнергии, должно охлаждаться. Потому, что может пойти неконтролируемая ядерная реакция, которая приведет к выбросу радиации, – объяснил Зайченко.

Ситуация вокруг ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция находится под российской оккупацией с марта 2022 года.

Войска РФ размещают на ее территории военную технику и личный состав, производят обстрелы, приводящие к повреждению энергетической инфраструктуры, и нарушают нормы ядерной безопасности.

Кроме того, оккупанты пытаются интегрировать станцию ​​в энергосистему России, заставляют персонал работать по навязанным контрактам и инсценируют обстрелы.

Из-за постоянной угрозы аварий Энергоатом неоднократно обращался к международному сообществу с требованием усилить давление на РФ для недопущения ядерной катастрофы.

Напомним, 19 ноября украинским энергетикам удалось восстановить электропитание временно оккупированной Запорожской АЭС после длительного обесточивания, вызванного обстрелами и повреждением высоковольтной линии.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.