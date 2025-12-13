Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские войска продолжают держать оборону Покровско-Мирноградской агломерации, несмотря на наращивание сил противника.

ВСУ удерживают Покровско-Мирноградскую агломерацию

По его словам, во время рабочей поездки в органы военного управления, которые ведут операцию на этом направлении, он заслушал доклады командиров и уточнил задачи для подразделений.

– Обстановка остается сложной. Противник пытается усилить давление на наши оборонительные позиции, перебрасывает сюда дополнительные резервы, – отметил Сырский.

Главнокомандующий уточнил, что определены конкретные шаги для укрепления обороны, поддержания логистических путей, повышения эффективности огневого воздействия и улучшения координации между подразделениями.

– Силы обороны остаются верными тактике активной обороны. Речь идет об улучшении оперативного положения, проведении локальных операций и создании условий для будущих маневров, – добавил он.

Во время визита Сырский наградил украинских военных государственными и ведомственными наградами, отметив их ответственность и профессионализм.

Напомним, 8 декабря 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил о плановом маневре подразделений в районах Лесовки и Сухого Яра к югу от Мирнограда.

Военные отошли на более выгодные оборонительные рубежи, чтобы сохранить жизнь личного состава.

Источник : Генштаб ВСУ

