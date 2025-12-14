В воскресенье, 14 декабря, в Украине отмечают День памяти участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года.

Каковы были предпосылки аварии, что о ней известно, какие ключевые факторы могли спровоцировать трагедию и можно ли было ее избежать – Факты ICTV узнавали у президента Украинского ядерного общества (УкрЯТ), экс-главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения и экс-министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимира Холоши, а также – у заместителя отдела информатики окружающей среды института проблем математических машин и систем НАН Украины Ивана Ковальца.

Авария на Чернобыльской АЭС: что произошло

Крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества – два тепловых взрыва с разрушением четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции – произошла 39 лет назад, в ночь на 26 апреля 1986 года.

В результате взрывов частично обрушилось здание энергоблока, причем, как считается, погиб старший оператор главного циркуляционного насоса 4-го энергоблока реакторного цеха ЧАЭС Валерий Ходемчук.

Пожар начался на крыше и впоследствии расплавил остатки активной зоны 4-го реактора. Под реакторными помещениями растеклась смесь из расплавленного бетона, металла, песка и частиц топлива.

Произошел выброс радиоактивных веществ, среди которых:

изотопы урана:

плутония;

йода-131;

цезия-134;

цезия-137;

стронция-90.

Ухудшало положение и то, что в разрушенном реакторе продолжались неконтролируемые ядерные и химические реакции с выделением тепла от горения запасов графита, а также – извержение из разлома продуктов горения радиоактивных элементов, которое продолжалось много дней и заражало большие территории.

Остановить активное извержение радиоактивных веществ из разрушенного реактора удалось только в конце мая 1986 года с помощью привлечения ресурсов всего бывшего СССР, а также ценой массового облучения тысяч ликвидаторов.

Считается, что это исключительное событие, а также – реакция на него Кремля, дали толчок, среди прочих причин, к будущему распаду Советского союза.

Авария на ЧАЭС изменила жизнь целого поколения, сделала город Припять, а также 30 км полесских лесов вокруг радиоактивными и непригодными для жизни там людей на тысячи лет.

Волна радиации прошла над европейской частью СССР, восточной частью США и большей частью Европы, и более 60% радиоактивных веществ тогда осели на территории Беларуси.

Из зон загрязнения эвакуировали около 300 тыс. человек.

Это событие называют самым страшным гражданским ядерным инцидентом в мире, оцененным на 7 – наибольшую степень тяжести, – по Международной шкале ядерных событий.

То, насколько масштабным событием стала авария на ЧАЭС и какое огромное общественно-политическое значение она имела, наложило значительный отпечаток на ход расследования ее причин.

Со временем подход к толкованию фактов и обстоятельств аварии менялся, однако единого мнения о том, что именно стало ее причиной, не существует до сих пор.

Что известно о предпосылках аварии на ЧАЭС

Экс-министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимир Холоша отметил, что со стратегической точки зрения был военный реактор, который в системе военных производил плутоний и некоторые другие вещества.

Однако позже, когда возникла необходимость в широком электроснабжении страны для ее развития, а также в связи с тем, как развивалась промышленность в Советском союзе, нужно было массово производить электроэнергию.

– И для этого было недостаточно тех корпусных возможностей, которые уже были. Поэтому решили ввести в эксплуатацию реактор большой мощности канальный (серия энергетических ядерных реакторов, разработанных в Советском союзе, — Ред.), и построили массу станций. Ленинградская там в то время была, Курская, Смоленская, Чернобыльская, а затем Игналинская атомная электростанция в Литве, которую потом закрыли, – рассказал экс-министр.

Он добавил, что как бы ни было прискорбно, однако еще не были исследованы последствия нового использования этих реакторов и их нейтронно-физические характеристики.

Отклонения от требований ядерной безопасности, по его словам, были допущены создателями реактора еще на этапе проектирования этой станции, и четвертого блока, в частности.

– Регуляторный инспектор, мне кажется, на Курской станции или на Смоленской станции, насчитал где-то еще до аварии 18 отклонений от правил ядерной безопасности. И это было известно и конструктору, но не были внедрены необходимые меры для того, чтобы не произошла эта авария, – подытожил он.

Холоша добавил, что конструкторы могли заранее принять меры, чтобы авария не произошла, однако на это пошли уже после аварии.

Кроме того, ситуации предшествовало то, что в Советском союзе была монополия на технологии и считалось, что критика недопустима.

По его словам, в те времена даже существовали выражения, что этот реактор можно установить на Красной площади, и он будет работать безопасно.

– Поэтому системная ошибка заключалась еще в том, что недостаточной была сила контролирующих и регулирующих органов, и была такая монополия на технологию, которую нельзя было критиковать, – сообщил экс-министр.

Причины катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции: основные версии

Как рассказал президент Украинского ядерного общества Владимир Холоша, сразу после аварии было очень много версий о том, что именно стало основной причиной.

Подозревали и сейсмическую активность, называли военные причины, а также власти СССР склонны были обвинять в том, что произошло, персонал станции.

Однако затем были расследования, в том числе от МАГАТЭ, где международная комиссия экспертов смогла исследовать, что проблема была в первую очередь технологическая.

Затем, когда Украина стала независимой, была соответствующая комиссия в Украине, которая тоже исследовала эти причины.

Поэтому сейчас считается, что непосредственными причинами аварии на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной станции 26 апреля 1986 года стали нейтронно-физические и конструктивные особенности реактора большой мощности канального типа (так называемый РБМК), реализации которых способствовали действия персонала.

Он подчеркнул, что реакцию спровоцировал проектный режим электроснабжения, на котором проходила испытания так называемая программа.

– Это был регламентированный режим. Его несколько раз выполняли и на других станциях с подобными конструкциями реактора, и на Чернобыльской было несколько попыток до этого.

Но они не удавались, потому что, как правило, были какие-то причины, либо система возбуждения генератора не срабатывала, либо еще что-то, и он не был испытан в полном объеме, – пояснил Владимир Холоша.

Он отметил, что нужно понимать, что программа была утверждена, и по ней проводились испытания. Но конструктивные недостатки реактора, на которые наложились некоторые специфические действия персонала, привели к аварии.

Заместитель отдела информатики окружающей среды института проблем математических машин и систем НАН Украины Иван Ковалец также отметил, что причины аварии на ЧАЭС условно можно разделить на 4 группы:

Низкая культура безопасности в СССР. Это проявилось, в частности, в том, что эксперимент на мощном промышленном ядерном объекте проводили без надлежащих испытаний на исследовательских реакторах, и это при том, что аварии на ЧАЭС предшествовало несколько неудачных попыток аналогичного эксперимента в 1982, 1983, 1984 и 1985 годах. Кроме того, о нестабильности реактора РБМК при работе на низкой мощности (результатом которой стала авария на ЧАЭС) было известно из опыта эксплуатации этих реакторов, в частности и на ЧАЭС (эта нестабильность проявилась при пусках 3-го и 4-го энергоблоков ЧАЭС). Недостатки конструкции реактора РБМК. В частности – так называемый конечный эффект, когда стержни СУЗ, при введении их в активную зону для аварийной остановки реактора, приводили к кратковременному увеличению реактивности вместо уменьшения. Этот эффект был связан с графитовыми наконечниками стержней, поэтому назван конечным. По мнению многих специалистов, этот же эффект сыграл роль и в предыдущей аварии на Ленинградской АЭС в 1975 г. (хотя это и не было отражено в официальном расследовании). Тем не менее, это также не остановило идею проведения экспериментов на промышленном реакторе. Ненадлежащее планирование эксперимента, которое, в частности, предусматривало отключение автоматических систем безопасности АЭС. Это, в свою очередь, фатально усилило негативные последствия человеческого фактора – отклонения от утвержденной программы эксперимента, которые сопровождались грубыми нарушениями правил безопасности эксплуатации АЭС. Системная причина – отсутствие в СССР независимого регулирующего органа, наделенного достаточными полномочиями для обеспечения безопасности АЭС. В СССР существовал Госатомнадзор, но он не был реально независимым от эксплуатирующих организаций институтом. При проведении независимой экспертизы эксперимент на ЧАЭС не был бы разрешен, так как он требовал отключения систем защиты для проведения эксперимента. В Украине, как и в других странах с развитой атомной энергетикой, в настоящее время действует регулирующий орган – Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, которая осуществляет надзор за безопасностью деятельности, в частности АЭС, и наделена всеми необходимыми полномочиями для ее обеспечения.

Кроме того, как сообщает Государственное специализированное предприятие Чернобыльская АЭС, перед аварией реакторная установка находилась в таком физическом и теплогидравлическом состоянии стабильности, которое могли нарушить даже незначительные возмущения.

Отмечается, что такое состояние реактора было обусловлено действиями персонала и возникло до начала испытаний режима выбега генератора.

– Анализ действий персонала, споры по поводу которых продолжаются до сих пор, показал, что персонал действительно допустил ряд ошибок, но степень его вины была сознательно преувеличена в информации, предоставленной СССР в МАГАТЭ в 1986 году, – отметили в предприятии.

Отмечается, что из-за того, что авария вследствие своих масштабов затронула многие страны мира и разрушила миф о непогрешимости советской ядерной науки и техники, власти СССР решили найти крайнего.

Так и появился лозунг – виноват персонал, – санкционированный политическим руководством страны.

Можно ли было избежать аварии на ЧАЭС

Президент Украинского ядерного общества Владимир Холоша рассказал, что для того, чтобы то, что произошло во время аварии на ЧАЭС, не повторилось, в Украине создали независимые регулирующие органы и устранили недостатки, которые были в отношении системы защиты и по другим характеристикам.

– Поэтому сейчас этот сценарий, скорее всего, не произошел бы, ведь были приняты предварительные меры, которые необходимо было подготовить до того, как проводить исследования, – подчеркнул Холоша.

Он добавил, что в момент, когда вмешался человеческий фактор во время аварии на ЧАЭС, персонал никак не мог остановить этот процесс, ведь проблема, в первую очередь, была именно технической.

– Чтобы проще сказать, представьте себе, что вы едете на автомобиле. И вы видите какое-то препятствие или угрозу. Вы нажимаете на тормоз, но тормоза оказываются ускорителем движения, – привел пример президент УкрЯТ.

Так и тогда, по его словам, программа была практически завершена, поэтому необходимо было нажать кнопку, которая глушила реактор.

Но вместо этого данная кнопка привела к тому, что реактор за считанные секунды взорвался.

В свою очередь Иван Ковалец отметил, что хотя авария произошла благодаря стечению обстоятельств, это – закономерная случайность, которую следовало ожидать.

– Радиационные аварии, которые происходили и до Чернобыльской, не приводили к качественным изменениям в системе обеспечения радиационной безопасности вследствие замалчивания. Риск аварии возрастал и благодаря неподготовленности страны и компетентных институтов к ней, поскольку подобная масштабная авария считалась невозможной. Это привело к многочисленным ошибкам и при ликвидации аварии на ЧАЭС, – пояснил Ковалец.

Он добавил, что особенно важно учесть, что ни одна из ядерных аварий, которые происходили в СССР до той, что произошла на ЧАЭС, не получила широкой огласки.

Он сравнил эту ситуацию с тем, как в США уже в семидесятых годах широкая общественность была обеспокоена вопросом безопасности АЭС и даже был снят фильм на эту тему под названием Китайский синдром.

– Серьезная авария на АЭС Три-Майл-Айленд, которая произошла в 1979 году, привела к еще большему беспокойству общественности. Таким образом, под давлением общества вопросам безопасности АЭС, противоаварийному реагированию было уделено больше внимания со стороны государства, контролирующих и эксплуатирующих институтов, – сказал он.

Также, по мнению члена Украинского ядерного общества Разу Камилова, печальная ирония судьбы заключается в том, что понятие культура безопасности своим появлением в качестве одного из фундаментальных принципов обязано именно аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

– Получалось, что опасные объекты есть, а тех, кто за них отвечает, нет. Каждая организация, участвующая в процессе создания и эксплуатации АЭС, отвечала только за свою часть работы. Сейчас подход, практикуемый в соответствии с требованиями культуры безопасности, требует наличия законодательного регулирования использования ядерной энергии, с определением субъекта, который несет полную ответственность за безопасную эксплуатацию АЭС, – сообщает Украинское ядерное общество.

Отмечается, что в Украине таким субъектом на данный момент является НАЭК Энергоатом, а также – директора АЭС и ее представители на площадках.

Разу Камилов подытожил, что авария стала следствием низкой культуры безопасности не только на Чернобыльской АЭС, но и во всей государственной системе, существовавшей на тот момент.

