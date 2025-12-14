В понедельник, 15 декабря, в большинстве регионов Украины будут использоваться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Графики отключений света в Украине на 15 декабря

Как пишет Укрэнерго, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

– Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, — говорится в сообщении.

Укрэнерго просит, когда электроэнергия появляется по графику, потреблять ее экономно.

График отключения света в Киеве

Компания ДТЭК обнародовала графики отключений света на 15 декабря. Отмечается, что в случае изменений об этом будет проинформировано дополнительно в Telegram-канале.

Графики отключения света в Киевской области

В Киевской области будут действовать графики почасовых отключений света, сообщает ДТЭК.

Графики отключения света в Черкасской области

Как сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак по Черкасской области 15 декабря по команде НЭК Укрэнерго будут применяться графики почасовых отключений.

Часы отсутствия электроснабжения:

подгруппа 1.1 – 00:00 – 01:00, 06:00 – 08:00, 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00;

подгруппа 1.2 – 06:00 – 08:00, 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00;

подгруппа 2.1 – 00:00 – 02:00, 07:00 – 09:00, 12:00 – 15:00, 18:00 – 21:00;

подгруппа 2.2 – 01:00 – 03:00, 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

подгруппа 3.1 – 02:00 – 04:00, 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 20:00 – 22:00;

подгруппа 3.2 – 02:00 – 04:00, 08:00 – 12:00, 15:00 – 18:00, 21:00 – 23:00;

подгруппа 4.1 – 04:00 – 06:00, 10:00 – 13:00, 16:00 – 19:00, 23:00 – 24:00;

подгруппа 4.2 – 05:00 – 07:00, 12:00 – 15:00, 18:00 – 21:00;

подгруппа 5.1 – 04:00 – 06:00, 12:00 – 15:00, 18:00 – 21:00;

подгруппа 5.2 – 09:00 – 12:00, 15:00 – 18:00, 21:00 – 24:00;

подгруппа 6.1 – 03:00 – 05:00, 08:00 – 12:00, 15:00 – 18:00, 22:00 – 24:00;

подгруппа 6.2 – 00:00 – 02:00, 06:00 – 08:00, 13:00 – 16:00, 19:00 – 22:00.

График отключений света в Днепре и Днепропетровской области

Графики отключений на 15 декабря были обнародованы и для Днепра и Днепропетровской области.

К слову, сегодня, 14 декабря, в первой половине дня российский враг нанес три воздушных удара по Сумам.

В результате атак дронов повреждены объекты гражданской инфраструктуры, произошли возгорания. Из-за попадания в Сумы возникли перебои с электроснабжением в части города.

В целом ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, энергетические объекты Украины регуалярно подвергаются массированным ракетно-дроновым ударам. В частности, враг ночью 12–13 декабря атаковал энергосистему Украины, были обесточены несколько областей.

