Карта боевых действий на 14 декабря 2025 года – ситуация на фронте
На конец прошедших суток на фронте произошло 146 боевых столкновений. Российский враг нанес один ракетный и 29 авиационных ударов, применил 30 ракет и сбросил 72 управляемые авиабомбы.
Также россияне нанесли 2960 ударов дронами-камикадзе и 2135 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 14 декабря 2025 года
Потери РФ на 14 декабря
- личного состава – около 1 188 490 (+710) человек,
- танков – 11 410 (+1)
- боевых бронированных машин – 23 721 (+7)
- артиллерийских систем – 35 041 (+9)
- РСЗО – 1 567
- средств ПВО – 1 259 (+1)
- самолетов – 432
- вертолетов – 347
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 90 124 (+440)
- крылатых ракет – 4 073 (+13)
- кораблей / катеров – 28
- подводных лодок – 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 69 798 (+81)
- специальной техники – 4 026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 390-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: ISW, Генштаб ВСУ
