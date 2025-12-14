На конец прошедших суток на фронте произошло 146 боевых столкновений. Российский враг нанес один ракетный и 29 авиационных ударов, применил 30 ракет и сбросил 72 управляемые авиабомбы.

Также россияне нанесли 2960 ударов дронами-камикадзе и 2135 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 14 декабря 2025 года

Потери РФ на 14 декабря

личного состава – около 1 188 490 (+710) человек,

танков – 11 410 (+1)

боевых бронированных машин – 23 721 (+7)

артиллерийских систем – 35 041 (+9)

РСЗО – 1 567

средств ПВО – 1 259 (+1)

самолетов – 432

вертолетов – 347

БПЛА оперативно-тактического уровня – 90 124 (+440)

крылатых ракет – 4 073 (+13)

кораблей / катеров – 28

подводных лодок – 1

автомобильной техники и автоцистерн – 69 798 (+81)

специальной техники – 4 026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 390-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

