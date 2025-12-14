В ночь на 14 декабря (с 19:00 13 декабря) российские военные атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М и 138 ударными дронами типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Атака РФ на Украину 14 декабря

Так, россияне запустили баллистическую ракету с территории Ростовской области, а дроны из Орла, Курска, Миллерова, Приморско-Ахтарска, Шаталова, а также Гвардейского, что в оккупированном Крыму.

Из 138 дронов около 85 единиц – это ударные Шахеды.

Воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 вражеских дронов типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке Украины.

К сожалению, зафиксировано попадание ракеты и 10 ударных беспилотников в шести локациях.

В Воздушных силах предупреждают, что атака продолжается, в воздушном пространстве находится около 18 вражеских БПЛА.

По информации главы Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко, в Межирицкой общине Павлоградского района в результате ракетной атаки повреждено заведение питания. По Славгородской и Богиновской общинам Синельниковского района противник нанес удар БПЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 390-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

