Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд консультаций со всеми кандидатами на должность руководителя Офиса президента.

По его словам, никто из потенциальных претендентов не отказался от возможности возглавить ОП, все готовы взять на себя эту ответственность.

Об этом президент Украины рассказал 14 декабря во время общения с журналистами.

Сейчас смотрят

Почему до сих пор не назначен глава Офиса президента

По словам Зеленского, окончательного решения о назначении руководителя Офиса президенту еще нет, поскольку остаются технические и организационные вопросы.

— Я провел несколько консультаций со всеми кандидатами, которых вы знаете. Никто не отказывался, все готовы возглавить мой Офис. Но есть много технических деталей, поэтому я еще не определился, кто именно станет руководителем, — отметил Зеленский.

Глава государства пояснил, что на данный момент его приоритетом является работа над мирным соглашением и сотрудничество с американской стороной для завершения войны.

— Я понимаю, что у части общества возникают вопросы относительно руководителя Офиса. Однако меня удивило, что именно этот вопрос стал одним из самых актуальных. Гораздо важнее сосредоточиться на вопросах завершения войны и гарантировании безопасности, — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что решение о назначении осложняют внутренние организационные моменты.

Речь идет о том, кто и из какой институции может быть назначен, а также как будет работать структура Офиса.

Кроме того, есть открытые вакансии в Кабинете министров, в частности министров энергетики и юстиции, которые тоже требуют быстрого заполнения.

— Если сейчас я возьму кого-то из действующих чиновников на должность руководителя Офиса, их место останется вакантным, и подбор новых кандидатур может занять недели. Я не хочу дестабилизировать Кабинет министров, — пояснил президент.

Ранее президент называл потенциальных претендентов на должность главы Офиса президента.

Среди них: премьер-министр Денис Шмыгаль, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов и заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.

Предыдущий руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал заявление об отставке 28 ноября.

В тот же день на сайте Офиса президента появился указ №868/2025 об отставке Андрея Ермака с подписью Владимира Зеленского.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.