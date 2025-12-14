Марта Бондаренко, редактор ленты
Потери РФ на 14 декабря: ВСУ уничтожили 710 оккупантов и 18 единиц тяжелой техники
За прошедшие сутки на фронте наши защитники ликвидировали не менее 710 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ на 14 декабря
- личного состава – около 1 188 490 (+710) человек,
- танков – 11 410 (+1)
- боевых бронированных машин – 23 721 (+7)
- артиллерийских систем – 35 041 (+9)
- РСЗО – 1 567
- средств ПВО – 1 259 (+1)
- самолетов – 432
- вертолетов – 347
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 90 124 (+440)
- крылатых ракет – 4 073 (+13)
- кораблей / катеров – 28
- подводных лодок – 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 69 798 (+81)
- специальной техники – 4 026
Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в самом Покровске Силам обороны удалось вернуть 16 кв. км территории в северной части города.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 390-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
