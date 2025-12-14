За прошедшие сутки на фронте наши защитники ликвидировали не менее 710 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 14 декабря

личного состава – около 1 188 490 (+710) человек,

танков – 11 410 (+1)

боевых бронированных машин – 23 721 (+7)

артиллерийских систем – 35 041 (+9)

РСЗО – 1 567

средств ПВО – 1 259 (+1)

самолетов – 432

вертолетов – 347

БПЛА оперативно-тактического уровня – 90 124 (+440)

крылатых ракет – 4 073 (+13)

кораблей / катеров – 28

подводных лодок – 1

автомобильной техники и автоцистерн – 69 798 (+81)

специальной техники – 4 026

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в самом Покровске Силам обороны удалось вернуть 16 кв. км территории в северной части города.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 390-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

