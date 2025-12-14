За прошедшие сутки на фронте наши защитники ликвидировали не менее 710 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 14 декабря

  • личного состава – около 1 188 490 (+710) человек,
  • танков – 11 410 (+1)
  • боевых бронированных машин – 23 721 (+7)
  • артиллерийских систем – 35 041 (+9)
  • РСЗО – 1 567
  • средств ПВО – 1 259 (+1)
  • самолетов – 432
  • вертолетов – 347
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 90 124 (+440)
  • крылатых ракет – 4 073 (+13)
  • кораблей / катеров – 28
  • подводных лодок – 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 69 798 (+81)
  • специальной техники – 4 026

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в самом Покровске Силам обороны удалось вернуть 16 кв. км территории в северной части города.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 390-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

