Всего за одну неделю Россия осуществила массированный воздушный террор против Украины, применив более 1500 ударных дронов, почти 900 управляемых авиационных бомб и 46 ракет различных типов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об атаках России на Украину на этой неделе

Зеленский подчеркнул, что такими ударами враг сознательно затягивает войну и пытается нанести максимальные потери гражданскому населению и инфраструктуре.

По словам главы государства, наибольшие удары понесла энергетическая система страны.

В результате обстрелов сотни тысяч семей остаются без электроснабжения в Николаевской, Одесской, Херсонской, Черниговской, Донецкой, Сумской и Днепропетровской областях.

Со вчерашнего дня все службы — энергетики, спасатели и коммунальные предприятия — работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить подачу света, тепла и воды.

Несмотря на сложную ситуацию, восстановительные работы продолжаются непрерывно.

В то же время президент сообщил, что во время очередных ночных атак есть раненые среди мирного населения.

Зеленский поблагодарил всех, кто привлечен к ликвидации последствий обстрелов, и отметил, что Украина параллельно продолжает дипломатические усилия для достижения справедливого мира.

— Украине нужен мир на достойных условиях, и мы готовы работать максимально конструктивно. Эти дни будут насыщены дипломатией. Очень важно, чтобы она принесла результат. Рассчитываю на поддержку наших партнеров. Спасибо всем, кто помогает, — написал Зеленский.

Ближайшие дни, по его словам, будут насыщены переговорами с партнерами, от которых Украина ожидает дальнейшей поддержки.

Напомним, что в ночь на 14 декабря враг массированно атаковал Одесскую область ударными БПЛА.

В регионе зафиксированы повреждения объектов энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры.

Также утром 14 декабря прогремели взрывы в Запорожье. Враг нанес удар управляемыми авиабомбами по жилому кварталу города.

В результате атаки повреждены здание супермаркета, жилые дома, автомобили.

На данный момент известно о шести пострадавших, среди которых ребенок и сотрудник ГСЧС.

