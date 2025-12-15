За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 148 боевых столкновений.

Оккупанты нанесли 42 авиационных удара, сбросив 103 управляемые бомбы.

Кроме того, захватчики привлекли для поражения 4003 дрона-камикадзе и осуществили 3703 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Сейчас смотрят

Карта боевых действий в Украине на 15 декабря 2025 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 391-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.