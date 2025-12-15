Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 15 декабря 2025 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 148 боевых столкновений.
Оккупанты нанесли 42 авиационных удара, сбросив 103 управляемые бомбы.
Кроме того, захватчики привлекли для поражения 4003 дрона-камикадзе и осуществили 3703 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 15 декабря 2025 года
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 391-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
