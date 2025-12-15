Марта Бондаренко, редактор ленты
1 мин.
В Берлине стартовал второй раунд переговоров между делегациями Украины и США
В Берлине стартовал второй раунд переговоров между украинской и американской делегациями о мире.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в украинской делегации.
Переговоры с американской делегацией
Отмечается, что в Берлине встретились президент Украины Владимир Зеленский со своей делегацией с посланцами президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Сейчас смотрят
Первый раунд переговоров прошел в воскресенье, 14 декабря.
Источник: Интерфакс-Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.