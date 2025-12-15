В Берлине стартовал второй раунд переговоров между украинской и американской делегациями о мире.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в украинской делегации.

Переговоры с американской делегацией

Отмечается, что в Берлине встретились президент Украины Владимир Зеленский со своей делегацией с посланцами президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Первый раунд переговоров прошел в воскресенье, 14 декабря.

