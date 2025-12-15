В России сообщили о срыве запуска ракеты-носителя Протон-М, который был запланирован на 15 декабря с космодрома Байконур.

Срыв запуска Протон-М с Байконура: что известно

По данным российских источников, причиной стало “локальное несоответствие” в разгонном блоке.

Хотя аварии и технические проблемы случаются и в новых или экспериментальных проектах, ракета Протон-М эксплуатируется еще со времен СССР и десятилетиями считалась надежной “рабочей лошадкой” российской космонавтики, отмечают в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Именно поэтому инцидент приобретает особое значение и логично вписывается в общую картину проблем отрасли.

Ранее авария при запуске космического корабля Союз, которая повредила стартовую площадку, уже показала уязвимость ключевой инфраструктуры Байконура.

Российская пропаганда пытается объяснить неудачи “отдельными недостатками”, однако, по данным ЦПД, эти события свидетельствуют о системной деградации всей космической отрасли.

Поглощающая ресурсы война и международные санкции значительно подрывают способность России поддерживать статус крупной космической державы.

