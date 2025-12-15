На этой неделе Европейский Союз может принять решение, которое гарантирует финансовую помощь Украине на следующие два года, заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро перед заседанием Совета министров ЕС по иностранным делам.

Финансирование для Украины

— Через несколько дней во время заседания Европейского совета, где соберутся главы государств и правительств 27 стран ЕС, могут принять решение, которое позволит обезопасить Украину от любых финансовых трудностей в течение двух следующих лет и поставить ее в сильную позицию в период ведения мирных переговоров, — сказал Жан-Ноэль Барро.

Он подчеркнул, что Украина демонстрирует большую готовность к ускорению мирных усилий.

Сегодня в Берлине продолжатся переговоры между украинцами, европейцами и американцами. Европейские страны в пятницу приняли важное решение — бессрочно заморозить российские активы, пока Россия не прекратит войну и не выплатит репарации украинцам.

— Сегодня здесь, в Брюсселе, мы также продолжим вводить санкции против российских субъектов, которые способствуют войне. Прежде всего против девяти структур, ответственных за обход наших санкций — так называемого теневого флота, в частности судоходных компаний, которые работают или связаны с двумя нефтяными компаниями — Лукойл и Роснефть, — заявил Жан-Ноэль Барро.

По его словам, планируются санкции против 12 “агентов российской дестабилизации в Европе”, ответственных за кибератаки.

— Сегодня примут санкции против Ксавье Моро — франко-российского гражданина, который живет в России и является одним из рупоров кремлевской пропаганды в Европе. Также санкции коснутся Джона Марка Дуггана, ответственного за цифровые вмешательства в Европе и, в частности, одного из организаторов кампании, разоблаченной французской службой Viginium, — рассказал Барро.

