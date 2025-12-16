Верховная Рада Украины расширила список субъектов ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, добавив в него центры рекрутинга ВСУ.

Центры рекрутинга ВСУ будут вести реестр призывников

Законопроект №14238 о внесении изменения в статью 5 закона Украины О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов поддержали 282 народных депутата на пленарном заседании Верховной Рады.

Согласно документу, предусматривается включение в Реестр центров рекрутинга Вооруженных Сил Украины.

— Это позволит им более эффективно осуществлять рекрутинг граждан на военную службу по контракту и обеспечит мотивированное доукомплектование воинских частей. Закон повышает эффективность работы центров рекрутинга и способствует оперативному использованию базы данных призывников и резервистов, — отмечают в Верховной Раде.

Ранее Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов вели только Министерство обороны, территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также структуры Службы безопасности Украины и разведывательных органов.

Как объяснил инициатор законопроекта и народный депутат Александр Федиенко, принятие этого законопроекта устранило зависимость центров рекрутинга ВСУ от ТЦК и СП.

По его словам, теперь военнообязанные, которые обратились в центры рекрутинга ВСУ, больше не должны обращаться в центры комплектования. Сейчас рекрутинговые центры получили право самостоятельно вносить их в реестр.

