Российская армия продвинулась в Бахмутском районе Донецкой области, в частности, оккупировала село Серебрянка. Также частично оккупированы Славянск и село Переезное.

Об этом сообщил OSINT-проект DeepState вечером во вторник, 16 декабря.

Россияне продвинулись на Донетчине

Российские военные оккупировали село Серебрянка и осуществили продвижение вблизи сел Дроновка и Свято-Покровское.

Враг также продвинулся в городе Славянск Славянской городской громады, в селах Звановка и Переезное Звановской сельской территориальной громады и в селе Пазено Соледарской городской громады Бахмутского района Донецкой области.

При этом Славянск и Переезное отмечены как частично оккупированные и частично находящиеся в “серой” зоне.

Согласно картам проекта, площадь территорий под контролем российских оккупантов в Бахмутском районе увеличилась на 44,97 км², тогда как площадь “серой” зоны уменьшилась на 36,22 км².

В сводке Генерального штаба ВСУ на 16:00 говорилось:

— На Славянском направлении россияне четыре раза пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Славянска, Серебрянки и в сторону Пазено, два боестолкновения продолжаются.

При этом об оккупации Серебрянки не сообщалось.

Напомним, на прошлой неделе темпы продвижения врага составляли в среднем 11,8 км² в сутки, «серая зона» уменьшалась ежедневно в среднем на 3,6 км², согласно картам OSINT-проекта DeepState.

В целом в ноябре враг оккупировал 505 км² украинской территории, что почти вдвое больше, чем в сентябре.

