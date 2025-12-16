DeepState сообщает о продвижении врага на Донетчине, Генштаб не подтверждает
- Российские войска оккупировали село Серебрянка и продвинулись в районах Дроновки, Свято-Покровского, Северска, Звановки, Переезного и Пазено в Донецкой области.
- Северск и Переездное частично оккупированы и частично находятся в "серой" зоне. Площадь территорий под контролем оккупантов в Бахмутском районе увеличилась на 44,97 км².
Российская армия продвинулась в Бахмутском районе Донецкой области, в частности, оккупировала село Серебрянка. Также частично оккупированы Славянск и село Переезное.
Об этом сообщил OSINT-проект DeepState вечером во вторник, 16 декабря.
Россияне продвинулись на Донетчине
Российские военные оккупировали село Серебрянка и осуществили продвижение вблизи сел Дроновка и Свято-Покровское.
Враг также продвинулся в городе Славянск Славянской городской громады, в селах Звановка и Переезное Звановской сельской территориальной громады и в селе Пазено Соледарской городской громады Бахмутского района Донецкой области.
При этом Славянск и Переезное отмечены как частично оккупированные и частично находящиеся в “серой” зоне.
Согласно картам проекта, площадь территорий под контролем российских оккупантов в Бахмутском районе увеличилась на 44,97 км², тогда как площадь “серой” зоны уменьшилась на 36,22 км².
В сводке Генерального штаба ВСУ на 16:00 говорилось:
— На Славянском направлении россияне четыре раза пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Славянска, Серебрянки и в сторону Пазено, два боестолкновения продолжаются.
При этом об оккупации Серебрянки не сообщалось.
Напомним, на прошлой неделе темпы продвижения врага составляли в среднем 11,8 км² в сутки, «серая зона» уменьшалась ежедневно в среднем на 3,6 км², согласно картам OSINT-проекта DeepState.
В целом в ноябре враг оккупировал 505 км² украинской территории, что почти вдвое больше, чем в сентябре.