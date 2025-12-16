Графики отключения света на 17 декабря будут действовать в большинстве областей
- Укрэнерго сообщило, что 17 декабря в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии.
- Эти вынужденные меры осуществляются из-за масштабных разрушений энергетической инфраструктуры, которые возникли в результате российских ракетно-дроновых атак.
В большинстве регионов Украины продолжат применять графики почасовых отключений электроэнергии в течение среды, 17 декабря.
Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго вечером 16 декабря.
Отключение света по Украине 17 декабря
По информации Укрэнерго, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности (для промышленных потребителей).
В компании отмечают, что меры по ограничению потребления электроэнергии, которые сейчас применяются, являются вынужденным шагом, вызванным масштабными разрушениями энергетической инфраструктуры в результате российских ракетно-дроновых атак.
В Укрэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме является крайне динамичной и может быстро измениться, поэтому для получения актуальной информации о времени и объемах отключений по конкретному адресу необходимо проверять официальные ресурсы облэнерго.
Когда подача электроэнергии восстанавливается, отмечают в компании, согласно обнародованному графику, важно для стабильности системы потреблять ее максимально экономно.
Дополняется…