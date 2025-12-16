В большинстве регионов Украины продолжат применять графики почасовых отключений электроэнергии в течение среды, 17 декабря.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго вечером 16 декабря.

Отключение света по Украине 17 декабря

По информации Укрэнерго, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности (для промышленных потребителей).

В компании отмечают, что меры по ограничению потребления электроэнергии, которые сейчас применяются, являются вынужденным шагом, вызванным масштабными разрушениями энергетической инфраструктуры в результате российских ракетно-дроновых атак.

В Укрэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме является крайне динамичной и может быстро измениться, поэтому для получения актуальной информации о времени и объемах отключений по конкретному адресу необходимо проверять официальные ресурсы облэнерго.

Когда подача электроэнергии восстанавливается, отмечают в компании, согласно обнародованному графику, важно для стабильности системы потреблять ее максимально экономно.

