За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 140 боевых столкновений.

Такая информация была опубликована в сообщении Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 15 декабря.

Карта боевых действий в Украине на 16 декабря 2025 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 391-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

