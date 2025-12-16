Анастасия Кожушко, редактор ленты
1 мин.
Карта боевых действий на 16 декабря 2025 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 140 боевых столкновений.
Такая информация была опубликована в сообщении Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 15 декабря.
Карта боевых действий в Украине на 16 декабря 2025 года
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 391-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
