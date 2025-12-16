На выходных или чуть позже: Зеленский о следующем раунде переговоров с США
- Владимир Зеленский сообщил, что украинская переговорная делегация отправится в США в конце текущей или в начале следующей недели для работы над планом прекращения войны.
- По его словам, визит состоится после того, как американская сторона, получив согласованные с Украиной и Европой позиции, проведет консультации с Россией.
Украинская переговорная делегация посетит США в конце этой или в начале следующей недели, чтобы продолжить работу над планом прекращения войны. Этот визит состоится после того, как американская сторона обсудит с Россией позиции, выработанные совместно с Украиной и европейскими странами.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной с премьер-министром Нидерландов пресс-конференции по итогам переговоров в Берлине.
Зеленский о плане прекращения войны
По словам главы государства, после двухдневной работы есть соответствующие наработки.
Он рассказал, что американские партнеры вчера получили европейскую реакцию. Президент предположил, что теперь американская команда будет контактировать с российской стороной.
Как отметил Зеленский, после этого уже состоится встреча с Украиной в Соединенных Штатах Америки на уровне переговорных групп.
— Я думаю, что в ближайшие дни. Может, на выходных, может, чуть позже. Будем надеяться, что чем раньше, тем лучше, — сказал он.
Владимир Зеленский рассказал, что переговоры между Украиной и США состоятся в Майами.
Как объяснил президент, он не будет там присутствовать, однако будут переговорные группы. Он предположил, что будут обсуждать несколько документов, в частности, гарантии безопасности, экономическое восстановление и 20 пунктов рамочного соглашения.
Вчера, 15 декабря, в Берлине состоялось несколько раундов переговоров, посвященных пяти документам о завершении войны. Часть этих документов касается гарантий безопасности, а другая — послевоенного восстановления.