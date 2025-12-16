Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об установлении на законодательном уровне общенациональной минуты молчания как ежедневного комеморативного мероприятия.

Законопроект №14144: минута молчания

Как указано на сайте Верховной Рады, речь идет о законопроекте №14144 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно чествования памяти соотечественников, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

В первом чтении законопроект об установлении общенациональной минуты молчания поддержали 314 народных депутатов Украины.

Согласно документу, определяется обязанность органов власти и местного самоуправления обеспечивать информирование о ее проведении через СМИ и системы оповещения гражданской защиты.

Как указано в законопроекте, предлагается внести изменения в закон Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа и Кодекс гражданской защиты Украины:

общенациональную минуту молчания по соотечественникам, погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, проводить ежедневно в 09:00;

органы государственной власти и местного самоуправления будут обеспечивать информирование о начале и завершении общенациональной минуты молчания на предприятиях, в учреждениях и организациях, относящихся к сфере их управления;

объявление общенациональной минуты молчания будет осуществляться через медиа (средства массовой информации) независимо от формы собственности, системы оповещения и информирования в сфере гражданской защиты.

Как отмечается на сайте Верховной Рады, принятие законопроекта обеспечит надлежащее почтение памяти погибших военнослужащих и гражданских лиц на общенациональном уровне, способствуя формированию культуры памяти и воспитанию уважения к героям.

Законопроект направлен на усиление общественного единства благодаря ежедневному совместному ритуалу, который будет понятен всем гражданам независимо от их взглядов.

Кроме того, он создаст дополнительный коммуникационный инструмент для эффективного распространения информации о российско-украинской войне и ее жертвах.

Как утверждают в Верховной Раде, принятие законопроекта будет способствовать усилению социальной сплоченности, укреплению устойчивости общин и повышению корпоративной ответственности бизнеса.

