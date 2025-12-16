В Министерстве развития общин и территорий Украины опровергли информацию, распространённую в медиа, о якобы планах введения в Украине нового налога на восстановление после завершения боевых действий.

Первая заместитель министра Алена Шкрум заявила, что её высказывания были неправильно интерпретированы, и вопрос введения налога на восстановление вообще не стоит.

В Минразвития опровергли введение налога на восстановление

— Информация, появившаяся в СМИ о возможном введении такого налога, является неправильной интерпретацией публичной дискуссии о финансировании восстановления страны. На этом подчеркнула первая заместитель министра Алена Шкрум, — сообщили в Минразвития.

В ведомстве пояснили, что налоги, которые в настоящее время платят граждане Украины, прежде всего направляются на обеспечение обороны и безопасности государства.

Сейчас смотрят

Введение какой-либо дополнительной налоговой нагрузки на население с целью финансирования восстановления страны на данный момент не рассматривается.

— В то же время восстановление Украины действительно требует значительных ресурсов. Позиция государства остаётся неизменной: платить за разрушенные города и громады должна прежде всего Россия как государство-агрессор, — подчеркнули в Минразвития.

Алена Шкрум отметила, что процесс восстановления продолжается уже сейчас, Минразвития работает над привлечением средств прежде всего через механизмы международной помощи, грантов и льготного кредитования.

Кроме того, прорабатывается вопрос создания Фонда восстановления, который должен обеспечить более быстрое аккумулирование финансовых ресурсов и прозрачное их использование.

— В интервью Forbes Ukraine я привела пример того, что отдельные страны вводили для этого специальный налог. После катаклизмов. Но при этом я также сказала, что это не наш вариант. Об этом говорит логика, здравый смысл и базовый принцип справедливости, — написала Шкрум в Facebook.

Напомним, в интервью Forbes Ukraine, опубликованном 16 декабря, Алена Шкрум рассказывала о планах Министерства развития общин и территорий запустить Фонд восстановления Украины и привела пример Японии. Отмечалось, что в перспективе он будет наполняться от отдельного налога.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.