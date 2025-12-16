Планируют ли в Украине налог на восстановление: объяснение Минразвития
- Минразвития опровергло информацию о планах ввести в Украине налог на восстановление после войны, подчеркнув, что такая идея не рассматривается.
- Восстановление будет финансироваться за счет международной помощи, грантов и льготных кредитов, а платить за разрушения должна Россия как государство-агрессор.
В Министерстве развития общин и территорий Украины опровергли информацию, распространённую в медиа, о якобы планах введения в Украине нового налога на восстановление после завершения боевых действий.
Первая заместитель министра Алена Шкрум заявила, что её высказывания были неправильно интерпретированы, и вопрос введения налога на восстановление вообще не стоит.
В Минразвития опровергли введение налога на восстановление
— Информация, появившаяся в СМИ о возможном введении такого налога, является неправильной интерпретацией публичной дискуссии о финансировании восстановления страны. На этом подчеркнула первая заместитель министра Алена Шкрум, — сообщили в Минразвития.
В ведомстве пояснили, что налоги, которые в настоящее время платят граждане Украины, прежде всего направляются на обеспечение обороны и безопасности государства.
Введение какой-либо дополнительной налоговой нагрузки на население с целью финансирования восстановления страны на данный момент не рассматривается.
— В то же время восстановление Украины действительно требует значительных ресурсов. Позиция государства остаётся неизменной: платить за разрушенные города и громады должна прежде всего Россия как государство-агрессор, — подчеркнули в Минразвития.
Алена Шкрум отметила, что процесс восстановления продолжается уже сейчас, Минразвития работает над привлечением средств прежде всего через механизмы международной помощи, грантов и льготного кредитования.
Кроме того, прорабатывается вопрос создания Фонда восстановления, который должен обеспечить более быстрое аккумулирование финансовых ресурсов и прозрачное их использование.
— В интервью Forbes Ukraine я привела пример того, что отдельные страны вводили для этого специальный налог. После катаклизмов. Но при этом я также сказала, что это не наш вариант. Об этом говорит логика, здравый смысл и базовый принцип справедливости, — написала Шкрум в Facebook.
Напомним, в интервью Forbes Ukraine, опубликованном 16 декабря, Алена Шкрум рассказывала о планах Министерства развития общин и территорий запустить Фонд восстановления Украины и привела пример Японии. Отмечалось, что в перспективе он будет наполняться от отдельного налога.