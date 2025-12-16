В Министерстве развития общин и территорий Украины опровергли информацию, распространённую в медиа, о якобы планах введения в Украине нового налога на восстановление после завершения боевых действий.

Первая заместитель министра Алена Шкрум заявила, что её высказывания были неправильно интерпретированы, и вопрос введения налога на восстановление вообще не стоит.

В Минразвития опровергли введение налога на восстановление

— Информация, появившаяся в СМИ о возможном введении такого налога, является неправильной интерпретацией публичной дискуссии о финансировании восстановления страны. На этом подчеркнула первая заместитель министра Алена Шкрум, — сообщили в Минразвития.

В ведомстве пояснили, что налоги, которые в настоящее время платят граждане Украины, прежде всего направляются на обеспечение обороны и безопасности государства.

Сейчас смотрят

Введение какой-либо дополнительной налоговой нагрузки на население с целью финансирования восстановления страны на данный момент не рассматривается.

— В то же время восстановление Украины действительно требует значительных ресурсов. Позиция государства остаётся неизменной: платить за разрушенные города и громады должна прежде всего Россия как государство-агрессор, — подчеркнули в Минразвития.

Алена Шкрум отметила, что процесс восстановления продолжается уже сейчас, Минразвития работает над привлечением средств прежде всего через механизмы международной помощи, грантов и льготного кредитования.

Кроме того, прорабатывается вопрос создания Фонда восстановления, который должен обеспечить более быстрое аккумулирование финансовых ресурсов и прозрачное их использование.

— В интервью Forbes Ukraine я привела пример того, что отдельные страны вводили для этого специальный налог. После катаклизмов. Но при этом я также сказала, что это не наш вариант. Об этом говорит логика, здравый смысл и базовый принцип справедливости, — написала Шкрум в Facebook.

Напомним, в интервью Forbes Ukraine, опубликованном 16 декабря, Алена Шкрум рассказывала о планах Министерства развития общин и территорий запустить Фонд восстановления Украины и привела пример Японии. Отмечалось, что в перспективе он будет наполняться от отдельного налога.

Читайте также
Совет Европы создал Комиссию для компенсации Украине убытков от агрессии РФ
Совет Европы запускает Комиссию для компенсации убытков Украине

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.