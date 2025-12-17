По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 255 боевых столкновений, российские оккупанты нанесли 55 авиационных ударов, сбросив 127 управляемых бомб.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано 15 боевых столкновений. Захватчики нанесли три авиаудара, сбросив восемь управляемых бомб, и осуществили 102 обстрела, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.

Карта боевых действий в Украине на 17 декабря 2025 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 393-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

