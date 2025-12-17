События ночи 17 декабря: взрывы в Киеве и Херсоне и новый законопроект о санкциях против РФ
Всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 278 боевых столкновений. Россияне нанесли авиационные удары по Ивановке Днепропетровской области; Воздвижовке, Железнодорожному, Тернуватому, Зоровке, Новому Полю, Гуляйполю Запорожской области.
Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.
Взрывы в Киеве и области 16 декабря
Поздно вечером прогремели взрывы в Киеве и Киевской области. По словам мэра Виталия Кличко, на Оболони работали силы ПВО.
В Киевской ОГА отметили, что в воздушном пространстве зафиксировали вражеские беспилотники.
О последствиях атаки не сообщалось.
Атака на Херсон
Вчера около 21:30 вражеский дрон атаковал Днепровский район Херсона. Пострадали двое мужчин 37 и 38 лет. Они находятся в больнице.
У мужчин — минно-взрывные травмы и осколочные ранения. У 37-летнего мужчины еще и открытый перелом левой ноги.
За прошедшие сутки вражеские удары подверглись четыре населенных пункта Херсонской общины: Херсон, Антоновка, Комышаны, Зеленовка.
Новые санкции за покупку российской нефти
Американские сенаторы из Республиканской и Демократической партий внесли в Сенат законопроект Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025, который предусматривает наложение санкций за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из России.
Отмечается, что покупка странами российской нефти продолжает финансировать войну против Украины. Поэтому страны и компании, которые способствуют продаже нефти из России, должны понимать, что рискуют потерять доступ к финансовой системе США.