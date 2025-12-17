Всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 278 боевых столкновений. Россияне нанесли авиационные удары по Ивановке Днепропетровской области; Воздвижовке, Железнодорожному, Тернуватому, Зоровке, Новому Полю, Гуляйполю Запорожской области.

Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Взрывы в Киеве и области 16 декабря

Поздно вечером прогремели взрывы в Киеве и Киевской области. По словам мэра Виталия Кличко, на Оболони работали силы ПВО.

В Киевской ОГА отметили, что в воздушном пространстве зафиксировали вражеские беспилотники.

О последствиях атаки не сообщалось.

Атака на Херсон

Вчера около 21:30 вражеский дрон атаковал Днепровский район Херсона. Пострадали двое мужчин 37 и 38 лет. Они находятся в больнице.

У мужчин — минно-взрывные травмы и осколочные ранения. У 37-летнего мужчины еще и открытый перелом левой ноги.

За прошедшие сутки вражеские удары подверглись четыре населенных пункта Херсонской общины: Херсон, Антоновка, Комышаны, Зеленовка.

Новые санкции за покупку российской нефти

Американские сенаторы из Республиканской и Демократической партий внесли в Сенат законопроект Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025, который предусматривает наложение санкций за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из России.

Отмечается, что покупка странами российской нефти продолжает финансировать войну против Украины. Поэтому страны и компании, которые способствуют продаже нефти из России, должны понимать, что рискуют потерять доступ к финансовой системе США.

