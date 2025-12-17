Удар украинского подводного дрона Sub Sea Baby, осуществленный СБУ, стал не просто первым в мире успешным случаем атаки подводного дрона на субмарину. Это также важный шаг в постепенном ослаблении военного присутствия РФ в Черном море.

Во время совместной операции СБУ и Военно-морских сил Украины подводный дрон Sub Sea Baby успешно поразил российскую подводную лодку проекта 636.3 Варшавянка в бухте Новороссийска. По официальной информации, субмарина получила серьезные повреждения и фактически потеряла боеспособность.

Подводные лодки Черноморского флота РФ – сколько осталось

Этот эпизод стал историческим еще и потому, что атака сразу дала результат. На обнародованном видео четко видно взрыв в районе кормовой части лодки, которая находилась под водой. Вероятно, были повреждены винты, вал, рулевые системы и другие ключевые механизмы подводной лодки.

Сейчас смотрят

Успешное поражение еще одной Варшавянки имеет и стратегическое значение. По состоянию на начало полномасштабного вторжения в Черном море находились четыре таких субмарины: Ростов-на-Дону, Краснодар, Великий Новгород и Колпино. Сейчас по меньшей мере половина из них находится в небоеспособном состоянии, информируют аналитики Defence Express.

Какая именно из трех российских субмарин класса 636.3 была поражена на этот раз, пока не уточняется. Однако сейчас в боеспособном состоянии у РФ в Черном море осталось не более двух таких лодок. Это означает также потерю еще одного носителя крылатых ракет Калибр.

Формально в составе флота РФ остается еще подводная лодка проекта Палтус — Б-871 Алроса. Однако она не является носителем ракет Калибр, а ее реальная пригодность к участию в войне вызывает серьезные сомнения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.