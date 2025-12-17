США готовят новую волну санкций против энергетического сектора России, чтобы усилить давление на Москву в случае, если президент Владимир Путин отклонит мирное соглашение с Украиной.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

США готовят новые санкции против РФ

По словам собеседников, США рассматривают такие варианты, как введение ограничений против судов так называемого теневого флота — танкеров, которые используются для транспортировки российской нефти.

Санкции также могут быть введены против трейдеров, способствующих осуществлению этих операций.

Некоторые из источников отметили, что новые меры могут быть объявлены уже на этой неделе.

Министр финансов США Скотт Бессент обсуждал эти планы во время встречи с группой европейских послов в начале этой недели.

— Президент Трамп — президент мира, и я вновь подчеркиваю, что под его руководством Америка и далее будет отдавать приоритет прекращению войны в Украине, — написал он в сети X после встречи.

Собеседники предостерегли, что окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом.

Кремль знает о том, что некоторые американские чиновники размышляют над планами введения новых санкций против России, заявил журналистам в среду пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает агентство Интерфакс.

— Очевидно, что любые санкции вредны для процесса восстановления отношений, — сказал он.

Падение цен на нефть на фоне санкций

После этих новостей цены на нефть кратковременно выросли. Фьючерсы на Brent подорожали на 70 центов за баррель — до максимума $60,33, после чего частично утратили рост.

Ряд санкций, введенных против России после начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году, до сих пор не повлиял на решение Путина.

В то же время меры, направленные против российских нефтяных гигантов и торговли, привели к падению цен на нефть до самых низких уровней с начала вторжения, что создало значительное давление на и без того проблемную экономику страны.

Обсуждение дальнейших ограничительных мер происходит на фоне того, что на этой неделе американские и украинские переговорщики достигли определенного прогресса относительно условий потенциального мирного соглашения.

Что известно о мирных переговорах

Спецпосланник США Стив Уиткофф находился в Берлине в течение двух дней переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами относительно последних предложений.

Американские, украинские и европейские чиновники отметили существенный прогресс в вопросе пакета гарантий при поддержке США, призванных обеспечить послевоенную безопасность Киева.

Однако, по словам собеседников, остаются спорные вопросы относительно будущего статуса территорий на востоке Украины, использования замороженных активов Центробанка РФ и управления Запорожской АЭС.

Киев также хочет получить в письменном виде четкое определение того, что именно будут делать его союзники в случае повторного вторжения России в Украину.

Россия требует, чтобы Украина уступила районы Донбасса, в который входят Донецкая и Луганская области, которые войска и подконтрольные Путину формирования пытались и не смогли полностью оккупировать с 2014 года.

В предложениях США говорилось о превращении неоккупированной части в демилитаризованную или свободную экономическую зону под специальным управлением.

Неясно, будет ли эта территория де-факто признана российской в рамках таких планов и какие, если вообще какие-либо, уступки Москва готова предложить в ответ.

Киев и многие его союзники скептически относятся к перспективе уступки территориями России и вывода войск из районов, критически важных для обороны Украины.

Замороженные активы РФ

Американские чиновники также рассматривают замороженные российские активы как часть любого будущего мирного соглашения, отметили некоторые из собеседников, тогда как европейские лидеры должны принять решение позже на этой неделе относительно возможного использования замороженных активов для предоставления военной и экономической помощи Украине.

Москва резко отреагировала на такую перспективу, что, по словам собеседников, свидетельствует о попытках помешать реализации этого шага и стремлении добиться смягчения санкций для своей все более слабой экономики.

Поскольку переговоры отягощены сложными вопросами территорий и гарантий безопасности, внимание смещается к реакции Путина, при этом на данный момент почти нет признаков того, что он готов прекратить атаки или изменить свои цели.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на этой неделе заявил, что он “очень уверен” в приближении завершения войны.

В интервью ABC News он сказал, что территориальные требования Москвы остаются неизменными, и исключил размещение войск НАТО в Украине в рамках мирного соглашения.

— Я почти уверен, что мы на пороге разрешения этого ужасного кризиса. Мы готовы заключить сделку, как говорил президент Трамп, и я надеюсь, что это произойдет скорее, а не позже, — сказал Рябков.

