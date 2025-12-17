США и Европа наработали гарантии безопасности для Украины после возможного мирного соглашения — NYT
- США и страны Европы несколько дней согласовывали документы безопасности Украины после возможного прекращения войны.
- Речь идет о новых механизмах сдерживания и поддержки при угрозах со стороны России.
- Обсуждение проходило с участием Украины и представителей ведущих европейских государств.
Американские и европейские дипломаты совместно подготовили, по меньшей мере, два проекта документов, которые предусматривают поддержку Украины после возможного достижения мирного соглашения.
США и ЕС готовят проекты поддержки Украины
Европейские чиновники впервые за последние месяцы положительно оценили сотрудничество с американской переговорной командой.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, согласование документов безопасности длилось более восьми часов во время встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинской делегацией в Берлине 14-15 декабря.
В переговорах принимали участие руководители и представители сектора национальной безопасности почти из десятка европейских государств, включая Францию, Германию, Италию и Великобританию.
Один из проектов определяет базовые принципы безопасности и предусматривает обязательства, подобные статье 5 НАТО, то есть взаимную помощь в случае нападения.
Другой документ, который США называют оперативным военным, содержит конкретные механизмы сотрудничества между американскими, европейскими и украинскими силами для сдерживания возможной новой агрессии России.
Хотя ни один из проектов пока не обнародован, источники NYT отмечают, что оперативный документ содержит подробные инструкции, призванные успокоить Украину в разных сценариях потенциального вторжения РФ.
– Один американский чиновник, который разговаривал с журналистами на условиях анонимности, заявил, что документ “очень конкретный” относительно того, как предотвратить дальнейшие вторжения и наказать Россию, если они состоятся, – говорится в статье.
Среди ключевых приоритетов, по информации издания, – формирование мирной армии численностью около 800 тысяч военных, хорошо оснащенной и подготовленной как мощный сдерживающий фактор для России.
В совместном заявлении лидеров десяти европейских стран и представителей ЕС отмечается, что создание таких сил будет нуждаться в “постоянной и значительной поддержке” Украины.
В документе также содержатся подробные перечни необходимой военной техники и параметры привлечения сил под европейским руководством.
Хотя официально не уточняется, какие страны готовы разместить свои войска в Украине, ранее Владимир Зеленский сообщал, что несколько государств дали такие обещания в частном порядке.
По информации источников, вероятное размещение иностранных подразделений будет рассматриваться на Западе Украины – подальше от линии фронта, как дополнительный сдерживающий фактор.
Отдельно в документах предусмотрено участие США в выявлении возможных российских провокаций под “ложным флагом”, которые могут быть использованы как повод для возобновления боевых действий.
Перед этим премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что Европа подготовила план укрепления обороноспособности Украины, также предусматривающий присутствие британских военных и техники на ее территории.
После берлинских переговоров европейские лидеры представили план гарантий безопасности, включающий поддержку ВСУ, мониторинг режима прекращения огня и экономическую помощь.