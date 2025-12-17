США временно приостановили санкции против ряда российских банков: что известно
- США разрешили выполнять операции с такими банками, как Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Совкомбанк, банк Открытие, Росбанк, банк Зенит, Банк Санкт-Петербург, Национальный клиринговый центр, Центробанк РФ и другими.
- Разрешение касается только операций для поддержки гражданской ядерной энергетики, другие финансовые операции остаются под санкциями.
США сообщили о временном приостановлении действия санкций против нескольких крупных российских банков, которые учувствовали в проектах гражданской ядерной энергетики.
США временно приостановили санкции против ряда банков РФ
Как сообщили в Министерстве финансов США, санкции против ряда банков РФ будут временно приостановлены.
Минфин США выдал генеральную лицензию, которая позволяет проводить операции с рядом российских банков до 18 июня 2026 года. Речь идет о транзакциях, связанных с проектами, которые начались до 21 ноября 2024 года.
Таким образом, США разрешили выполнять операции с такими банками, как Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Совкомбанк, банк Открытие, Росбанк, банк Зенит, Банк Санкт-Петербург, Национальный клиринговый центр, Центробанк РФ и другими.
Кроме того, лицензия распространяется на компании, в которых эти банки владеют долей 50% и более. Разрешение касается только операций для поддержки гражданской ядерной энергетики, другие финансовые операции остаются под санкциями.
К слову, ранее издание Bloomberg писало, что США готовят новые санкции против РФ, если кремлевский диктатор Владимир Путин отклонит мирное соглашение.