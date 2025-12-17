В ночь на 17 декабря подразделения front-strike Сил специальных операций ВСУ нанесли удар по полевому артиллерийскому складу противника на временно оккупированной территории Луганской области.

ССО поразили артиллерийский состав войск РФ в Луганской области

Как сообщается , для поражения объекта были применены ударные беспилотные летательные аппараты FP-2.

Целью стал артиллерийский склад 101-й отдельной бригады материально-технического обеспечения 51-й общевойсковой армии РФ.

Отмечается, что этот состав играл немаловажную роль в логистике врага, обеспечивая подвоз боеприпасов и поддержку наступательных действий российских подразделений.

В Силах специальных операций подчеркивают, что и дальше будут применять асимметричные методы для ослабления наступательного потенциала российской армии.

Напомним, Силы специальных операций ВСУ успешно поразили российские военные объекты на временно оккупированной части Донецкой области, используя ударные дроны FP-2.

