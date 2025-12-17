Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что Россия увеличила группировку для стратегического наступления против Украины до примерно 710 тысяч военных.

Россия нарастила войска до 710 тыс

По его словам, несмотря на значительные потери, армия РФ не отказывается от наступательных действий, однако существенных оперативных успехов не добилась.

Сырский отметил, что украинские военные успешно отбили противника от Купянска и вернули контроль над почти 90% территории города.

Отдельное внимание главнокомандующий уделил Покровскому направлению.

– Здесь противник уже более 17 месяцев пытается захватить Покровск. Однако украинские подразделения держат оборону и перехватывают инициативу. В результате контрнаступательных действий вернули контроль над 16 кв. км в северной части города. Также отразили 56 кв. км территории в районах населенных пунктов Гришино, Котлино, Удачное западнее Покровска, – сказал Сырский.

Главнокомандующий добавил, что украинские войска обеспечивают воздушное прикрытие логистических маршрутов и уничтожают почти 100% вражеских воздушных целей на подступах к городу.

После совместных совещаний с командирами корпусов и подразделений было принято решение по укреплению обороны и повышению эффективности действий ВСУ.

Сырский подчеркнул, что, несмотря на пропагандистские заявления РФ о якобы полной оккупации Покровска, враг не способен прорвать оборону украинских войск и применяет термобарическую артиллерию без эффекта на стратегические позиции ВСУ.

Украинские защитники продолжают сдерживать наступление противника на Покровско-Мирноградском направлении благодаря своевременным подкреплениям и скоординированным действиям оборонных подразделений.

Напомним, ранее сообщалось, что Силы обороны Украины сохраняют контроль над северной частью Покровска, в то время как российские подразделения потеряли темп наступления.

