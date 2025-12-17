В четверг будут введены графики почасовых отключений электроэнергии в большинстве регионов Украины.

Отключение света по Украине 18 декабря

— Завтра, 18 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, — говорится в сообщении Укрэнерго.

В энергетической компании отмечают, что причина введения графиков — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты Украины.

— Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, — добавили в Укрэнерго.

Напомним, вчера премьер Юлия Свириденко заявила, что по результатам пересмотра фактических списков объектов критической инфраструктуры была выявлена возможность высвобождения не менее 800 МВт электрической мощности.

По ее словам, поэтому продолжительность графиков отключения света для потребителей сократится.

9 декабря стало известно, что областным военным администрациям поручено пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры, чтобы перенаправить выделенное для них электроснабжение на бытовых потребителей.

