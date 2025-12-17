В ЕС сосредоточены исключительно на подготовке репарационного кредита для Украины на основе замороженных активов РФ, в то же время альтернативные сценарии финансирования Киева пока не рассматриваются.

Каллас о репарационном кредите для Украины

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас во время общения с украинскими журналистами заявила, что придерживается позиции сосредоточения на плане А.

— Потому что как только вы начинаете говорить о плане Б, на самом деле именно план Б и реализуется. Именно поэтому сейчас вся работа ведется над планом А, и мы даже не вступаем в обсуждение других вариантов, – сказала Каллас.

Она отметила, что основные опасения Бельгии касаются распределения рисков и финансовой нагрузки в случае запуска репарационного механизма. В частности, по мнению Каллас, именно европейский подход способен снять эти риски.

— Если они опасаются давления или им не нравится уровень риска, то на самом деле лучшим вариантом является европейский подход, ведь тогда Бельгия просто будет выполнять закон – Европейский Союз принимает закон, а Бельгия должна его соблюдать, – сказала она.

Кроме того, Каллас скептически оценила возможные попытки РФ обжаловать замораживание активов через суды или арбитражи. Она считает, что подобные шаги направлены прежде всего на усиление страхов в Бельгии, где сосредоточена значительная часть российских активов:

— Речь же не идет о российском арбитраже, поэтому возникает вопрос, насколько серьезно стоит воспринимать российские арбитражи в стране, которая не является государством верховенства права.

Она подчеркнула, что в других судах в странах, где действует верховенство права, РФ не имела бы успеха.

— Какой суд решит, что после всех этих разрушений, которые хорошо задокументированы и которые значительно превышают сами активы, России следует вернуть эти активы без выплаты репараций? Мне очень трудно поверить, что существует такой суд, ведь базовый принцип заключается в том, что тот, кто нанес ущерб, должен его компенсировать, – сказала главная дипломат ЕС.

На просьбу прокомментировать информацию в западных СМИ о росте количества стран, которые выдвигают свои предостережения относительно репарационного займа (в частности, упоминались Италия, Болгария, Мальта и Чехия), Каллас отметила, что “государства, которые не привыкли к российским угрозам, воспринимают их достаточно серьезно”.

– Завтра состоятся эти дискуссии, чтобы услышать от лидеров, в чем именно заключаются их опасения и как мы можем эти опасения преодолеть, чтобы двигаться дальше, – добавила она.

Напомним, что репарационный кредит рассматривается как механизм финансовой поддержки для Украины в размере до 90 млрд евро на ближайшие два года за счет доходов и денежных остатков замороженных активов РФ. Их общий объем в Европе оценивается примерно в 210 млрд евро.

Завтра, 18 декабря, в Брюсселе соберутся лидеры 27 стран-членов Евросоюза, там поднимут вопрос утверждение репарационного займа, как главный на повестки дня.

Источник : Радио Свобода

