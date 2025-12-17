Европейский парламент утвердил план Европейского Союза по поэтапному отказу от импорта российского газа к концу 2027 года.

Европарламент утвердил план отказа от российского газа

Как сообщается на сайте Европарламента, за соответствующее решение проголосовали 500 евродепутатов. Против выступили 120 парламентариев, еще 32 воздержались.

Следующим шагом должно стать официальное одобрение документа Советом ЕС, после чего он вступит в силу. Ожидается, что Совет ЕС согласует план в начале следующего года.

Согласно принятому плану, импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС будет запрещен в начале 2026 года после вступления закона в силу.

Поставки трубопроводного газа из России планируется прекращать постепенно — окончательный отказ должен произойти к 30 сентября 2027 года.

Документ также предусматривает введение штрафов, которые государства-члены ЕС будут применять к операторам в случае нарушения установленных правил.

Во время переговоров с датским председательством в Совете ЕС депутаты Европарламента настаивали на введении запрета на любой импорт российской нефти.

В ответ Европейская комиссия обязалась представить соответствующее законодательство в начале 2026 года, чтобы запрет на импорт российской нефти мог вступить в силу как можно скорее, но не позднее конца 2027 года.

Кроме того, евродепутаты добивались утверждения более жестких условий, при которых возможно временное приостановление запрета на импорт в чрезвычайных ситуациях, связанных с энергетической безопасностью ЕС.

С целью устранения возможных лазеек и снижения риска обхода правил операторы будут обязаны предоставлять таможенным органам более строгие и детальные доказательства страны производства газа перед его импортом или хранением.

10 декабря послы Европейского Союза согласовали план по поэтапному прекращению импорта российского газа к концу 2027 года.

