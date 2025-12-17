Согласно гарантиям, предоставленным Украине Соединенными Штатами и Европой, после прекращения огня миротворцы в Украине могут при определенных обстоятельствах оказывать сопротивление российским войскам.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью общественному телеканалу ZDF.

Гарантии безопасности от Европы и США

Так, Фридрих Мерц на вопрос журналистов о возможных гарантиях безопасности для Украины (после переговоров в понедельник в Берлине с президентом Владимиром Зеленским) ответил, что гаранты должны будут отражать российские атаки в случае нарушения любых условий перемирия.

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– Мы обеспечим демилитаризованную зону между воюющими сторонами и, если быть очень конкретным, мы также будем действовать против российских вторжений и атак, – сказал Мерц.

Он подчеркнул, что обязательство Америки защищать Украину во время перемирия, как если бы она была территорией НАТО, является новой значимой позицией Соединенных Штатов.

Шансы на передачу замороженных активов Украине

По словам Мерца, шансы на согласование позиции по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины составляют 50:50. По мнению немецкого канцлера, Украина будет нуждаться в финансировании еще как минимум два года, ведь в первом квартале 2026 года закончится текущий раунд европейского финансирования. Поэтому деньги из российских активов будут очень кстати.

— Во всей Европе есть предостережения, и я хорошо понимаю эти предостережения. Но если мы не будем действовать сейчас и не примем решение, чтобы остановить наступление российской армии, то когда же мы это сделаем? — подчеркнул Мерц.

Источник : Reuters

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