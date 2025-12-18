Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждение с США касалось только президентских выборов, а вопрос проведения парламентских и местных выборов не рассматривался.

Об этом он сказал отвечая на вопросы журналистов в четверг 18 декабря.

Зеленский о выборах в Украине

– Соединенные Штаты Америки запросили президентские выборы и я им сказал, что я буду готов к таким выборам. Выборов в Раду и местные выборы мы не рассматривали, – заявил Зеленский.

Президент также высказался по поводу дистанционного голосования, подчеркнув, что всегда поддерживал онлайн-голосование, однако пока нет консенсуса с Верховной Радой по этому формату.

– Я всегда поддержал и поднимал вопрос еще с начала наводнения по поводу законодательных изменений, чтобы люди могли голосовать онлайн. Пока консенсуса с парламентариями мы не нашли, – отметил Зеленский.

На уточнение по наличию наработок депутатов по законопроекту о выборах президент добавил: “Насколько мне известно, еще нет, но я все сигналы им передал”.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины создаст рабочую группу при профильном комитете для разработки законопроекта о возможности проведения выборов во время военного положения.

Возглавит рабочую группу первый вицеспикер парламента Александр Корниенко.

